Scarlett Johansson protagonizará nueva versión de ‘The Exorcist’

La actriz Scarlett Johansson se alista para incursionar en el género de terror con la nueva entrega de ‘The Exorcist’, película que pretende renovar la célebre saga bajo la dirección del cineasta Mike Flanagan.

El rodaje tendrá lugar en Nueva York y propondrá una reinvención total del filme original de 1973, sin relación con ‘The Exorcist: Believer’ (2023), producción que pasó desapercibida tanto en críticas como en recaudación.

Mike Flanagan, reconocido por trabajos como ‘The Haunting of Hill House’ y ‘Midnight Mass’, asumirá tanto el guion como la dirección a través de su compañía Red Room Pictures.

“Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de ‘The Exorcist’”, declaró el realizador en un comunicado.

A sus 47 años, el director continúa su trayectoria reinterpretando obras fundamentales del horror, tras haber finalizado recientemente la adaptación televisiva de Carrie, la novela debut de Stephen King, para Amazon MGM Studios.

El proyecto también cobra relevancia por la reciente unión entre Blumhouse y Atomic Monster, compañías lideradas por Jason Blum y James Wan, que trabajarán en conjunto con Morgan Creek, estudio que ha participado en cuatro entregas anteriores de la franquicia, según informó Deadline.

Para Scarlett Johansson, esta película supone otra colaboración importante con Universal, estudio con el que participó en ‘Jurassic World: Rebirth’, uno de los mayores éxitos comerciales del año, con más de $850 millones de dólares en taquilla mundial.

La versión original de ‘The Exorcist’, dirigida por William Friedkin, marcó un antes y un después dentro del terror: acumuló $441 millones de dólares en ingresos, obtuvo dos premios Óscar y dejó una marca permanente en la cultura popular gracias a las actuaciones de Ellen Burstyn y Linda Blair.

