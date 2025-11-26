Aseguran que Meghan Markle “se quedó” con un vestido de una sesión de fotos

Meghan Markle llamó la atención al ser señalada de “quedarse” con un vestido verde valuado en unos $1,695 dólares que lució en su especial navideño de Netflix, ‘With Love, Meghan’, una prenda que ya había utilizado en una sesión fotográfica para Variety en octubre de 2022.

El modelo, denominado “Ushuaia”, un diseño asimétrico de la marca Galván, fue reconocido por los espectadores tras el avance publicado el 19 de noviembre, lo que generó rumores acerca de si la duquesa de Sussex había conservado la pieza sin permiso.

Ante estas especulaciones, un representante de Markle dijo al Daily Mail que “la insinuación de que se tomaron algunos artículos sin el pleno conocimiento y acuerdo de los estilistas o sus equipos es categóricamente falsa y altamente difamatoria”.

Asimismo, afirmó: “Todos los objetos que se conservaron se hicieron con total transparencia y de acuerdo con los acuerdos contractuales”.

Algunos expertos en moda explicaron que es habitual que las celebridades conserven ciertas prendas tras las sesiones, ya sea por acuerdos con las casas de moda o para evitar ventas no autorizadas.

Por su parte, un estilista que ha trabajando con la Familia Real comentó que Meghan simplemente “quiso el vestido y se lo quedó, con el aval del diseñador”.

Oops? Markle's Netflix holiday special gown was the same one she wore in a 2022 photo shoot and allegedly pilfered the designer dress afterward.

More details at the link below. (📸: YOUTUBE/NETFLIX) https://t.co/4xGu07XiY9 pic.twitter.com/ebIS5NRkUM — Radar Online (@radar_online) November 18, 2025

Este episodio se suma a otra polémica previa en la que la duquesa fue vista usando un vestido blanco y negro de Chanel que también había aparecido antes en una sesión para The Cut en 2022, reavivando la discusión sobre el uso posterior de vestuario editorial en famosos.

Desde que dejó de desempeñar funciones como miembro activo de la realeza, Meghan, de 44 años, ha manifestado su intención de apoyar a pequeñas marcas dirigidas por mujeres, utilizando su ropa como una forma de expresión.

“Me sentía realmente genial cuando podía ayudar a elevar marcas con un gran espíritu”, comentó en el podcast Jamie Kern Lima Show.

Especialistas recordaron además que la reutilización de prendas es una práctica común dentro de la monarquía británica y ha sido adoptada tanto por la reina Elizabeth II, la princesa de Gales, Kate Middleton, y la reina Camilla.

