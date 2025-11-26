Creadores de ‘Stranger Things’ revelan cuáles episodios hay que ver antes de la quinta temporada

Este 26 de noviembre estrena la primera parte de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’. Supuestamente, en los últimos días la serie ha roto récords de visualizaciones en sus viejas temporadas, pues parece ser que los fanáticos están recordando la historia.

En una reciente entrevista dada por los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix, dieron una recomendación a todos los fanáticos.

¿Cuáles son los episodios más importantes que hay que ver antes de la temporada 5?

Ross Duffer le dijo a ‘The Hollywood Reporter’: “Si vas a volver a ver algo, sin duda volvería a ver esas primeras temporadas, porque realmente se trata de conectar todo con las temporadas uno y dos. Esas son las temporadas a las que más hicimos referencia, porque realmente queríamos que esto fuera circular y cerrara el círculo. Hay muchos misterios que planteamos y que luego intencionadamente no resolvimos en esas primeras temporadas”.

Igualmente, los hermanos Duffer han querido simplificar la preparación para el estreno de la quinta temporada, y han dicho que es fundamental ver ‘Will el Sabio’, episodio cuatro de la segunda temporada; ‘El espía’, episodio seis de la segunda temporada; ‘La masacre en el laboratorio de Hawkins’, episodio siete de la cuarta temporada; y ‘El Piggyback’, episodio nueve de la cuarta temporada.

Durante la conversación con ‘The Hollywood Reporter’, Ross agrega: “En la primera temporada, ni siquiera sabíamos que íbamos a tener una segunda, pero aun así mantuvimos cierto misterio. Por ejemplo, ¿qué es el Mundo del Revés? ¿Por qué se llevaron a Will? Obviamente, esta temporada comienza con un flashback de su tiempo en el Mundo del Revés”.

‘Stranger Things’ es uno de los mayores éxitos de Netflix, desde su estreno se convirtió en un fenómeno, y no es para menos, la serie mezcla es estilo de los años 80 con acción y fantasía. Para muchos fanáticos, ninguna de las temporadas es comparable con la primera, incluso así lo cree Millie Bobby Brown, una de sus protagonistas.

A inicios de noviembre el elenco se reunió en Los Ángeles y la actriz dijo: “Soy una gran fan de la primera temporada, así que me parece muy nostálgico, y creo que se pueden ver elementos de la primera temporada de vuelta en la quinta”.

