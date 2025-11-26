Hispana acusada de homicidio en Nueva York mientras su esposo sigue prófugo

Denise Aponte, mujer de 59 años, fue acusada por su supuesta participación en la muerte del joven Randy Blanche, quien recibió tres disparos en la cabeza en El Bronx (NYC).

Su esposo, quien sigue prófugo y no ha sido públicamente identificado, es el presunto autor del tiroteo. Las hijas de Aponte discutieron acaloradamente con un grupo de cinco personas afuera de Sedgwick Houses (NYCHA) en W. 174th St. y Popham Ave. en Morris Heights, poco antes de las 8 p.m. del domingo, y ambos grupos comenzaron a empujarse, según la denuncia presentada el martes durante la lectura de cargos en el Tribunal Penal de El Bronx.

En lugar de intentar calmar la situación verbalmente, Aponte llamó a su esposo y le dijo: “Tienes que bajar. Ven aquí”, según la denuncia. También le ordenó “traer eso”, refiriéndose a la pistola cargada que se convertiría en el arma homicida, según declaró la fiscal adjunta Jenna Kemmer ante el tribunal, reportó Daily News.

Según la fiscalía, Blanche intentaba pacificar la acalorada disputa y comenzó a retroceder, pero el esposo le disparó “numerosas veces”, impactándolo en la cabeza, y luego huyó. El herido fue trasladado de urgencia al BronxCare Health System, pero no pudo ser salvado. Se encontraba a aproximadamente a una milla y media de su casa cuando fue asesinado, según la policía.

La víctima de 24 años “no estaba luchando y estaba intentando activamente detener la pelea entre los dos grupos”, declararon los fiscales. Todo el incidente fue grabado en video de vigilancia, y hubo numerosos testigos y transeúntes.

Aponte también huyó, pero fue arrestada por agentes que la esperaban al regresar a su apartamento, a la vuelta de la esquina de la escena del crimen a la mañana siguiente. Ha sido acusada de homicidio y posesión de armas.

La policía declaró el martes que Aponte no conocía a la víctima. En cuanto a su esposo, el abogado defensor Jason Gazewood declaró: “Desconocemos su paradero”.

Aponte fue sentenciada a siete años de prisión por robo en 1991, pero obtuvo la libertad condicional tras cumplir menos de seis años, según consta en los registros. De ser declarada culpable, ahora enfrenta una pena de 25 años a cadena perpetua. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Quien posea información sobre el prófugo debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Gabriel Hernández, joven de 27 años, fue arrestado y acusado de la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31), quien fue baleado durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).

Además 32 jóvenes sospechosos -algunos menores de edad- fueron arrestados y acusados en el mayor desmantelamiento de una sola pandilla en Queens (NYC), que además permitió incautar un arsenal de armas letales. El fin de semana previo, Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En octubre a Fareed Adeyi lo mataron mientras esperaba dentro de su auto frente a una lavandería cerca de su casa en El Bronx (NYC), donde fue baleado por error, según la policía. También ese mes Allan Joseph (52) fue arrestado como sospechoso de haber baleado a tres transeúntes inocentes afuera del Woodhull Hospital en Brooklyn (NYC) en respuesta a supuestas amenazas que había recibido la hija de su novia.

En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.