Balacera afuera de hospital en Nueva York: 3 heridos tras amenazas a una adolescente

Allan Joseph, de 52 años, fue arrestado como sospechoso de haber herido a tres transeúntes inocentes afuera del Woodhull Hospital en Brooklyn (NYC) en respuesta a supuestas amenazas que había recibido la hija de su novia.

La Policía de Nueva York arrestó a Joseph la noche del miércoles, cinco días después de la balacera sucedida la tarde del viernes 24 de octubre. Al parecer su objetivo era un grupo de adolescentes que se habían reunido para enfrentarse con la hija de su novia.

Joseph, de 52 años, fue arrestado cuando los agentes verificaron la matrícula de su Chevy Equinox, ya que se encontraba en una zona donde está prohibido estacionar cerca de la avenida Classon y Eastern Parkway en Crown Heights, según la policía. Resultó que el vehículo había sido marcado en una base de datos, lo que significa que alguien en la camioneta compacta la había utilizado para cometer un delito, detalló Daily News.

Como Joseph iba al volante en principio fue arrestado por posesión de arma de fuego: el mismo revólver que la policía cree que disparó el viernes, hiriendo a tres personas cerca del bulevar Marcus Garvey y Broadway. Más tarde fue también acusado de intento de homicidio, agresión y resistencia al arresto. Además se determinó que tenía ocho antecedentes penales desde 1993, incluyendo dos por posesión de arma de fuego.

Según NYPD, las tres víctimas del viernes fueron alcanzadas “por error” en la lluvia de balas: un hombre de 33 años herido en el muslo mientras esperaba el autobús; un menor de 16 años golpeado en la cadera, y una quinceañera alcanzada en el pie derecho.

Joseph había conducido hasta allí con su novia después de que la hija de ella, de 15 años, la llamara preocupada porque creía que estaba a punto de ser atacada. La joven asiste a la escuela secundaria Williamsburg Charter, donde poco antes había discutido con un adolescente que la amenazó con pedirle a una conocida que peleara con ella, añadió la policía.

Cuando Joseph y la madre llegaron al lugar, corrieron a auxiliar a la joven. Discutieron durante un rato con un grupo de adolescentes, entre ellos la chica que supuestamente iba a pelear con la joven, así como con sus amigas, quienes se encontraban al otro lado de la calle. Finalmente, la calma se impuso y Joseph, su novia y su hija subieron al vehículo para marcharse. Pero cuando se marchaban el sospechoso abrió fuego contra el grupo, fallando completamente sus objetivos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital también en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. A principios de este mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens. Además un padre y su hijo fueron acusados del homicidio de un joven afuera de lavandería, también en El Bronx (NYC).

Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.