Hispano mató a amigo en medio de borrachera en Nueva York: acusación

Gabriel Hernández, joven de 27 años, fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y posesión de armas por presuntamente causar la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31) al balearlo durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).

Hernández disparó durante una discusión con otro grupo, según la Policía de Nueva York. Rivera fue baleado por la espalda mientras ambos se encontraban de fiesta en un bar en 50th St. cerca de 3rd Ave. en Sunset Park, alrededor de las 5 a.m. del lunes.

Hernández y Rivera, viejos amigos y presuntamente miembros de la pandilla “La Raza Loca”, estaban bebiendo en el bar con la novia de la víctima cuando discutieron con un grupo de cuatro o cinco hombres, declaró el jefe de detectives de NYPD, Joseph Kenny, en una rueda de prensa el jueves.

Tras una breve pausa, la discusión se reanudó. Hernández, alias “Popoca”, sacó una pistola e intentó intimidar al otro grupo. “Disparó dos veces, hiriendo a su amigo por la espalda y causándole la muerte”, declaró Kenny, citado por Daily News.

Rivera, alias “Puppet” y “Problema”, recibió un disparo en la espalda que le impactó en el corazón, según Kenny, quien describió el incidente como “fuego amigo” y “tonterías de borrachos”. Tras el tiroteo, el otro grupo huyó y un empleado del bar redujo a Hernández y lo desarmó.

Al ver a su amigo cubierto de sangre, Hernández intentó auxiliarlo. Pero cuando otros clientes y empleados del bar también intentaron ayudar, Hernández comenzó a golpearlos. Todos los involucrados estaban “sumamente ebrios”, afirmó Kenny.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a Rivera al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde falleció. Residía en Borough Park. Hernández fue arrestado en el lugar y tenía seis detenciones previas, la más reciente por un delito menor de agresión tras golpear a un familiar de 28 años el 17 de octubre, según informaron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la policía, la víctima también tenía seis arrestos en su historial, el más reciente el 13 de julio por presuntamente agredir a su ex novia y robarle su teléfono celular. Incluso Rivera y Hernández fueron arrestados juntos en 2016 por el tiroteo no fatal de un amigo, según Kenny.

En otro caso similar, a fines del mes pasado Cristian Moya (28) fue arrestado por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Pamela Almonte Cabrera -madre dominicana de 35 años- varias veces en el pecho durante una pelea con su novio afuera de un bar en El Bronx (NYC).

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana 32 jóvenes sospechosos -algunos menores de edad- fueron arrestados y acusados en el mayor desmantelamiento de una sola pandilla en Queens (NYC), que además permitió incautar un arsenal de armas letales. El fin de semana previo, Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.