Llanto por niño hispano baleado en NJ: familia pide justicia; policía sin arrestos

A cuatro días de que Jordan García, niño de 10 años, muriese baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21), aún no se han anunciado arrestos en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

El tiroteo del sábado por la noche en Chancellor Av dejó en total cinco personas heridas y dos fallecidas. Un niño de 11 años, hermano de Jordan, también resultó baleado, devastando a la madre de ambos, Stephanie García. En tanto, Scott dejó 3 niños huérfanos. Los otros heridos fueron Masi Rogers, de 19 años, y Sheppard Miller de 60. Ninguna de las víctimas parecía el objetivo previsto, pero las autoridades no han dicho si este tiroteo estuvo relacionado con pandillas ni han compartido información sobre un posible motivo.

Jordan caminaba a casa desde un centro recreativo en el momento del tiroteo con su hermano. “Mi niño travieso, pobrecito, siempre feliz… siempre un niño alegre, feliz de estar rodeado de gente”, dijo García a ABC News. “Somos muy unidos y les estoy muy agradecida, al igual que a la comunidad; siempre han velado por mis hijos”, añadió.

El tiroteo masivo fue un tema central el martes por la mañana durante una ceremonia anual que ya estaba prevista por la paz y la no violencia en la Basílica del Sagrado Corazón.

Roger León, director escolar de Newark, pidió a todos los asistentes a la ceremonia interreligiosa que oraran por los alumnos y afirmó que no se tolerará ningún tipo de violencia. “El dolor que se siente en toda la comunidad de las Escuelas Públicas de Newark y en toda la ciudad de Newark debido al tiroteo sin sentido del sábado por la noche es indescriptible. Lamentamos la pérdida de uno de nuestros estudiantes, (y) una mujer que fue asesinada, y seguimos orando por la recuperación de los heridos, entre ellos otro de mis estudiantes”, dijo el superintendente.

Policía pide ayuda del público: recompensa $10,000 dólares

Dos fuentes policiales informaron a CBS News que un vehículo, presuntamente vinculado a uno de los sospechosos, fue interceptado la noche del lunes tras una persecución en la Ruta 280. Las fuentes también indicaron que se encontraron dos armas en el auto, pero los investigadores no han aclarado si están relacionadas con el tiroteo. Varias personas fueron detenidas, pero se cree que no están involucradas en el tiroteo y sus nombres no han sido divulgados.

Las autoridades de Newark instan a los sospechosos del tiroteo masivo del sábado a entregarse a la policía. También solicitan la colaboración ciudadana para su captura y están ofreciendo una recompensa de $10,000 dólares por información que conduzca a su captura.

“Fue un fin de semana trágico en el condado de Essex, en general”, declaró el lunes a la prensa el fiscal del condado Essex, Theodore Stephens II, recordó CBS News.

“Está claro lo que hay que hacer: estos perpetradores deben entregarse de inmediato (…) Entréguense cuanto antes”, declaró el lunes el alcalde de Newark, Ras Baraka, y añadió: “La comunidad está en alerta, vigilante, y nos aseguraremos de que se haga justicia”.

“Lo que hicieron fue cobarde, despiadado e imperdonable. Destrozaron familias y conmocionaron a toda una ciudad. No demostraron más que su propia debilidad. Así que escúchenme bien: vamos a por ustedes. No hay dónde esconderse, no hay escapatoria, nada cambiará lo que se avecina. No hay rincón de este condado, ni manzana, ni sótano, ni sofá de amigo que los mantenga ocultos”, afirmó el alguacil del condado Essex, Amir Jones.

Stephens y Baraka señalaron que el tiroteo se produjo a contracorriente, indicando que en la ciudad ha bajado la violencia: hubo 81 homicidios en 2022, en comparación con 38 de lo que va de este año.

Quien tenga información sobre actividades delictivas en Newark puede comunicarse con la línea directa de denuncia anónima de la División de Policía disponible las 24 horas: 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477. También puede realizar reportes anónimos en línea a través del Departamento de Seguridad Pública de Newark.

Igualmente la Oficina del Alguacil del condado Essex también administra un programa independiente de denuncia anónima por información en casos específicos de gran repercusión, como homicidios o tiroteos masivos. Su línea de denuncia es 1-877-TIPS-4EC (1-877-847-7432).