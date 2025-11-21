32 pandilleros acusados de violentos crímenes tras arresto histórico en Queens, Nueva York

32 jóvenes sospechosos -algunos menores de edad- fueron arrestados y acusados en el mayor desmantelamiento de una sola pandilla en Queens (NYC), que además permitió incautar un arsenal de armas letales.

La pandilla “Bad-Co Ballout” desató una violenta guerra territorial que aterrorizó a los vecindarios durante años, informaron las autoridades el jueves. En total, 32 presuntos miembros fueron acusados ​​de homicidio, intento de homicidio y conspiración en relación con una disputa territorial de cuatro años en el sureste de Queens, que a menudo se desarrollaba a plena luz del día, cerca de parques, escuelas públicas y zonas residenciales. Los detenidos tienen edades de entre 15 y 24 años.

El anuncio de los arrestos incluyó la publicación de imágenes de vigilancia de varios tiroteos, incluyendo un enfrentamiento armado ocurrido el año pasado en un restaurante McDonald’s de Cambria Heights, donde los clientes buscaron refugio, recordó Daily News.

La pandilla fue responsable de al menos 13 tiroteos desde 2021, incluyendo tres homicidios. “Aterrorizaban a sus rivales y lastimaban a transeúntes inocentes para mantener y expandir su dominio geográfico”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado, que incluye los nombres de los detenidos -excepto los menores de edad- y los incidentes a los que han sido vinculados. “Trágicamente, tres personas fueron asesinadas debido a la violencia indiscriminada de esta pandilla. No cejaremos en nuestro empeño por desmantelar las pandillas en este distrito”.

La pandilla tenía su base en Queens Village, barrio al que sus miembros llamaban “Shadyville”, un homenaje al presunto líder de la pandilla, Jahvon Attapoku (21), conocido como “Shady”, informaron las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que Attapoku almacenaba y distribuía armas de fuego cargadas y en funcionamiento en su casa de Queens Village y ordenaba a los miembros de la pandilla que se enfrentaran a sus rivales. Ahora enfrenta cargos que incluyen conspiración, intento de homicidio, posesión de arma y agresión imprudente.

“Durante años, los miembros de estas pandillas rivales aterrorizaron a las comunidades de Queens, convirtiendo los barrios en sus propios campos de batalla mortales y luego alardeando de ello en las redes sociales”, declaró la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. “Querían atribuirse el mérito de los tiroteos que perpetraron, y hoy, nos complace otorgárselo”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada Martial H. Amilcar, alias “Drippy”, miembro de la pandilla Hyena Crips, fue sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio “por error” del quinceañero Samuel Joseph y el intento de robo a mano armada en una farmacia en Brooklyn (NYC).

En octubre Jonathan Adams (18) recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.