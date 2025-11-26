Identifican a afgano como sospechoso del tiroteo contra guardias nacionales en DC

Un hombre de 29 años de origen afgano, identificado como Rahmanullah Lakanwal, fue señalado por fuentes policiales como el presunto responsable del tiroteo de este miércoles en el que resultaron gravemente heridos dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., según informaron medios.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021, según los reportes.

De acuerdo con el relato preliminar de las autoridades, los dos guardias nacionales realizaban su patrullaje habitual cuando un individuo apareció desde una esquina, levantó un arma y abrió fuego sin mediar palabra. Ambos agentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales distintos.

La policía respondió al tiroteo y logró detener al sospechoso, quien también sufrió heridas de bala durante el intercambio. Lakanwal fue llevado a un centro médico cercano, donde permanece bajo custodia mientras recibe atención médica.

Las autoridades no han detallado aún el posible móvil del ataque ni han confirmado si el sospechoso tenía antecedentes que pudieran estar relacionados con el tiroteo.

Advierten que “pagará”

Minutos después del tiroteo, cuando se desconocía la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump aseguró que el responsable pagaría un “precio muy alto” por el crimen.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió en su red Truth Social.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que el sospechoso “será llevado ante la justicia” y que la agencia, junto con sus colaboradores, investigará el crimen y lo procesará a nivel federal.

Mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que el crimen “no quedará impune” e informó que Trump le ordenó el despliegue de otros 500 soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. tras el tiroteo.

