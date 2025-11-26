Juez de Georgia retira el caso de interferencia electoral contra Trump

Un juez de Georgia retiró los cargos criminales al presidente Donald Trump que tenía pendiente, los cuales están relacionados con alegaciones de interferencia en las elecciones de 2020.

En tal sentido, el juez Scott McAfee concedió la petición este miércoles, para concluir así el último conjunto de acusaciones penales que Trump enfrentaba, y escribió: “Este caso queda desestimado en su totalidad”.

Los cargos contra Trump en Georgia formaban parte de las cuatro acusaciones formales que Donald Trump enfrentó durante 2024 después de dejar su primer período como presidente.

Procesos judiciales pendientes para Trump

De todos los casos penales, únicamente el de Nueva York llegó a la fase de juicio. En dicho proceso, Trump fue declarado culpable de falsificar registros comerciales, una acción vinculada a un pago para silenciar a una actriz de cine para adultos Stormy Daniels. La sentencia impuesta fue de “liberación incondicional”, sin multas, libertad condicional o prisión.

Asimismo, otros dos grupos de cargos federales también fueron retirados: uno por acusaciones de intromisión electoral y otro por alegaciones de manejo indebido de documentos gubernamentales secretos.

Ambos fueron retirados después de que Trump fuera reelegido presidente en noviembre del año pasado tras derrotar a la demócrata Kamala Harris.

La fiscalía en el caso de Georgia ya había experimentado un contratiempo previo, pues la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fue descalificada del caso debido a que mantenía una relación sentimental con uno de sus principales asistentes en el equipo.

