Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 26 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 26 de noviembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $11,200,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 26 de noviembre

Los números ganadores son: 02 03 13 16 17 21 22 35 38 41 42 58 59 60 63 64 66 70 71 73

Números ganadores de Numbers del miércoles 26 de noviembre

Combinación mediodía: 04 00 02

Combinación noche: 08 05 08

Números ganadores de Win 4 del miércoles 26 de noviembre

Combinación mediodía: 05 05 09 07

Combinación noche: 04 03 00 07

Números ganadores de Take 5 del miércoles 26 de noviembre

Combinación mediodía: 11 12 15 24 27

Combinación noche: 03 07 11 12 21

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 26 de noviembre

Los números ganadores son: 15 26 45 53 58

Recomendaciones para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es importante buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

Después, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto y apegarse a él. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

