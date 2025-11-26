Mbappé firma un póker histórico en Champions League y sostiene al Real Madrid ante el Olympiacos

El Real Madrid venció con creces 4-3 al Olympiacos gracias a la gracia del francés Kylian Mbappé, quien firmó un hat-trick en apenas 6 minutos y 43 segundos, el segundo más rápido en la historia de la Champions League. El equipo de Xabi Alonso, pese a un inicio dubitativo y problemas serios en defensa, logró remontar y demoler a un Olympiacos gracias a un póker del delantero francés en Atenas.

El conjunto griego sorprendió de entrada. A los 8 minutos, Chiquinho abrió el marcador con un golazo tras una triangulación al primer toque entre Podence y El Kaabi, un disparo seco que dejó sin opciones a Lunin.

Vinicius fue el primero en avisar con una galopada que obligó a Tzolakis a intervenir, pero la reacción explosiva llegó a partir del minuto 22. El brasileño inventó un pase externo sensacional sobre la línea de cal para habilitar a Mbappé, que definió entre las piernas del portero para el 1-1. Apenas dos minutos después, el francés volvió a aparecer, esta vez de cabeza, conectando un centro preciso de Güler para darle la vuelta al marcador. Y en el 29’, tras un balón al espacio de Camavinga al límite del fuera de juego, completó su triplete con un remate al primer toque imposible para Tzolakis.

Segundo tiempo: el póker de Mbappé y el sufrimiento final

La segunda mitad comenzó como terminó la primera: con el Madrid golpeando. En el 60’, Vinicius dejó atrás a Rotses con un cambio de ritmo y llegó a línea de fondo para asistir a Mbappé, que empujó la pelota con la punta del botín para sellar su cuarto gol de la noche y silenciar el estadio.

Con el marcador favorable, el Madrid pareció bajar una marcha y ahí resurgió Olympiacos. Primero avisó Mehdi Taremi en el 52’, cabeceando solo en el área tras un centro desde la derecha para el 2-4, en otra acción donde la defensa blanca mostró poca tensión en la vigilancia. Luego, en el 81’, Ayoub El Kaabi volvió a aprovechar un envío lateral para meter a los griegos de lleno en el partido.

El tramo final fue un asedio del equipo local. Strefezza y El Kaabi generaron varias ocasiones peligrosas, incluyendo un disparo que rozó el palo y un remate que se fue por centímetros. Hubo incluso un conato de enfrentamiento en un córner entre Strefezza y Mbappé, que salió visiblemente molesto.

Los cambios tampoco ofrecieron demasiada calma: ingresaron Fran García, Brahim y Bellingham, pero la tónica del duelo no cambió. Olympiacos se volcó con ímpetu, buscando un empate que hubiera sido merecido por insistencia, pero el Madrid resistió.

En una noche frenética en Atenas, el Madrid ganó gracias al talento diferencial de su gran estrella y sumó tres puntos vitales, aunque con la sensación de que aún debe ajustar mucho atrás para evitar sobresaltos como los que vivió en los minutos finales.

