Courtois evita goleada del Real Madrid en derrota ante Liverpool por la Champions League

A pesar de tener uno de los mejores arranques de su historia con 13 victorias y una derrota, el Real Madrid de Xabi Alonso naufragó este martes ante el Liverpool. El conjunto blanco cayó 1-0 en Anfield y sumó su primera derrota en la UEFA Champions League.

Show de atajadas de Thibaut Courtois

Un Madrid sin alma claudicó ante la presión alta y los remates de media distancia del equipo británico. Los locales fueron superiores en la primera parte, pero se encontraron con un gigante llamado Thibaut Courtois que se lució con nueve atajadas clave que evitaron una goleada.

El portero belga fue la figura de los visitantes y el responsable de que la primera mitad terminara sin goles. Courtois atajó con el botín un mano a mano a Szoboszlai al minuto 28.

Al 37’ nuevamente en mediocampista húngaro se sacó de la chistera un potente remate de derecha que fue detenido por un manotazo de Courtois.

Al minuto 43 Dominik Szoboszlai corrió hacia la portería y remató desde lejos hacia el poste izquierdo, pero nuevamente se topó con el arquero madridista.

Al 45+2 el argentino Alexis Mac Allister desenfundó un riflazo de derecha a la parte baja del poste derecho que fue domado por otro manotazo de Courtois.

Liverpool ganó desde los aires

En el comienzo de la segunda parte, un impetuoso Liverpool siguió presionando alto y consiguió tres tiros de esquina al hilo en los que ganó la posición cómodamente, pero no pudieron romper el muro del arquero belga.

El partido se le vino abajo al conjunto visitante al minuto 60 cuando una falta ejecutada por Szoboszlai fue cabeceada en solitario por el argentino Mac Allister.

Alexis Mac Allister breaks the deadlock and Anfield ERUPTS 💥 pic.twitter.com/I91a1C70oU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

El gol desató la euforia en Anfield y dejó sin reacción al Madrid, que nunca logró recuperar el control ni generar peligro real en el área rival. La presión alta, la intensidad física y el juego aéreo terminaron por doblegar a un equipo que venía invicto en Champions.

Xabi Alonso movió el banco en busca de frescura y profundidad, pero los ingresos de Brahim Díaz y Rodrygo y Arnold no cambiaron el guion. Se trata de la segunda derrota del Real Madrid esta temporada.

Por primera vez los blancos no anotaron gol en un partido. También fue el primer encuentro en el que nunca tuvo ventaja en el marcador.



