Miss Portugal denuncia que hubo exclusión de participantes casadas y con hijos en el Miss Universo

Cada vez más misses siguen manifestando su descontento tras participar en la 74 del certamen Miss Universo. Recientemente la representante de Portugal, Camila Vitorino, reclamó que la Organización Miss Universo descartó a las participantes que, como ella, están casadas y tienen hijos, a pesar que desde hace un par de años se les permite concursar.

En un comunicado publicado el pasado 25 de noviembre, Vitorino reveló una situación que vivió durante las actividades preliminares del certamen y dijo que se pronunciaba al respecto para proteger su integridad. “A la luz de los acontecimientos recientes, me siento obligada a hablar, no para justificarme a mí misma, sino para proteger lo que es legítimamente mío: mi integridad”, dijo.

Durante su participación en el certamen, Camila Vitorino aseguró que defendió los valores que le ha dejado el matrimonio y la maternidad. Sin embargo, la modelo dijo que ya no se siente representada con los valores de la Organización Miss Universo. Miss Portugal reveló el momento específico en el que supo “que mi viaje allí había llegado a su fin” en el concurso.

Vitorino dijo que durante una charla entre las participantes y la organización se hicieron comentarios hirientes sobre el matrimonio. “Se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su matrimonio era con el proyecto”.

La representante de Portugal aseguró que varias participantes que ingresaron al certamen teniendo una relación o matrimonio estaban “visiblemente heridas”. “Mi corazón se aceleró. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varias concursantes, casadas o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridas. Sin embargo, elegí la fe. Elegí demostrar, hasta el final, lo que realmente me guía”, continuó.

Camila Vitorino afirma que el hecho de estar casada y tener un hijo repercutió en su participación en el Miss Universo, ya que no ingresó al top 30. Sin embargo, defiende los valores que le ha dejado la maternidad y su matrimonio. “El matrimonio me enseñó el verdadero compromiso: con otra persona, con un propósito, con una organización. La maternidad me enseñó resistencia y le dio un significado real a mis objetivos”, dijo. El comunicado de Vitorino fue respaldado por otras misses como Lina Luaces (Miss Cuba), Olivia Yacé (Miss Costa de Marfil), Nadia Mejía (Miss Ecuador) y Sanly Liuu (Miss Indonesia).

Esta acusación se suma a otros señalamientos en contra del Miss Universo. Además de los señalamientos de fraude y falta de transparencia tras el triunfo de Fátima Bosch. Miss Costa de Marfil renunció al título de reina continental y Miss Guadalupe denunció racismo en la organización. Miss Palestina denunció inconsistencias en los votos del público y Miss Indonesia respaldó a Omar Harfouch, exjuez del certamen que denunció falta de transparencia.

