Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo, publica comunicado luego de controversial resultado

La modelo venezolana Sharon Fonseca publicó un comunicado poco después de la controversia que se ha registrado en el Miss Universo, en donde fue parte del comité de selección.

En su cuenta en Instagram, se deslindó de las acusaciones de fraude que han hecho contra la organización. “En los últimos días se han generado diversas conversaciones en torno al certamen, y considero importante aclarar mi rol con respeto y transparencia. Como jurado invitada, mi responsabilidad fue exclusivamente evaluar a cada participante, basándome en lo que observé únicamente durante la competencia preliminar y la noche final. En ningún momento formé parte de decisiones operativas, administrativas u organizacionales del concurso”, escribió.

Comunicado de Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo 2025.

La pareja del millonario Gianluca Vacci también destacó: “Mi labor se limitó a registrar mis puntuaciones de manera independiente. Los resultados finales son gestionados y anunciados directamente por el certamen, y los jurados los conocemos al mismo tiempo que el público”.

Acerca de los puntos que obtuvieron las candidatas del top 5, reconoció que no sabe cuál fue la totalidad, pues cada juez elegía según su criterio. “Por esta razón, no estoy al tanto de asuntos que estén fuera de mi alcance”, señaló.

Sharon Fonseca dijo que asumió este rol con honestidad, profesionalismo y respeto y que su evaluación se fundamentó únicamente en el mérito y desempeño de cada candidata en el escenario.

La modelo también destacó: “Siento una profunda admiración por todas las mujeres que participaron. Cada una demostró empeño, carácter y una dedicación admirable, representando a sus países con una disciplina y fortaleza que realmente inspiran”.

Lamentó también todas las críticas que han afectado a la ganadora, Fátima Bosch: “No promuevo ni respaldo ningún tipo de ataque o comentario que busque disminuir a una mujer, ni dentro ni fuera del certamen, ya que todas merecen respeto y reconocimiento”.

Por último, aseguró que esta experiencia fue muy valiosa, pues vio el talento de mujeres extraordinarias en Tailandia.

