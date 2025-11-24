Raúl Rocha defiende el triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo: ‘La gente no tolera el éxito de los demás’

Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, reaccionó a la controversia que ha envuelto la coronación de la mexicana Fátima Bosch, debido a que muchos aseguran que la elección no fue transparente.

El empresario le dio una entrevista a Adela Micha sobre todas las críticas que han surgido en contra de la modelo.

“La gente no tolera el éxito de los demás y de la propia Fátima. Para conocimiento tuyo, lleva 3 millones de seguidores en una semana. Nuestra Miss Universe anterior, que es extraordinaria, Victoria, danesa, a lo largo de todo su reinado logró 900.000”, comentó.

Luego, mencionó que otras reinas como Sheynnis Palacios y R’Bonney Gabriel no lograron estas cifras en redes sociales, algo que, según Rocha, demuestra el alcance que tiene la recién coronada reina.

Raúl Rocha reacciona a la controversia en el Miss Universo 2025

Acerca de las críticas de que Fátima Bosch ganó pese a no ser la más destacada de la noche, Rocha dijo que todas eran bellas y por eso no entiende cómo no aceptan la corona de la mexicana.

“Yo como presidente he combatido con que dejen de ver a la mujer como un objeto y que pasen al escenario y cuál es la que camina mejor, no, no se valora eso. Nadie puede valorar a una mujer por una pasarela, porque pase por el frente y le digan ‘mira, esa se mueve mejor’ o tiene mejor cuerpo”, destacó.

En este sentido, lamentó que varios jurados consideren que esa es la evaluación que deben hacer y argumentó que el resultado no puede regirse solamente por la noche final.

“Ellos tienen un porcentaje de la calificación de esas tres horas, pero tiene mucho mayor valor el que están en concentración por casi un mes. Son 133 países, ¿te imaginas la logística? Yo le llamo las Olimpiadas de belleza y es eso, en concentración, pasa de todo”, agregó.

