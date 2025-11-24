Miss Costa de Marfil renuncia a su título como reina continental del Miss Universo

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, anunció su decisión de renunciar como Miss Universo Africa y Oceanía y cualquier futura afiliación al Comité Miss Universo, luego de quedar como quinta finalista en el certamen Miss Universo.

La renuncia de Olivia Yacé ocurre en medio de fuertes acusaciones de fraude que han rodeado el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien se coronó como Miss Universo 2026 en Tailandia el pasado 20 de noviembre. La organización ha negado las acusaciones de fraude pero los señalamientos de falta de transparencia en su contra continúan.

A través de sus redes sociales Miss Costa de Marfil informó a sus seguidores su decisión de renunciar al título de reina continental, un reconocimiento que se comenzó a implementar en el Miss Universo desde 2024 para reconocer a las candidatas destacadas de cada continente durante el certamen.

Yacé dijo que su decisión se debe a la necesidad de honrar sus valores. “Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”, anunció Olivia.

Olivia Yacé se ha destacado por su trabajo como defensora de la educación y de la reducción de las desigualdades. En este sentido, la modelo africana señaló que su mayor deseo es ser “un modelo a seguir” para las jóvenes. Ser una “influencia positiva” para las nuevas generaciones fue lo que animó su decisión de renunciar al título.

“Alejarme de este rol de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro”, explicó.

Tras anunciar su renuncia, Olivia Yacé expresó su apoyo a la nueva Miss Universo, Fátima Bosch. Para concluir su mensaje, Miss Costa de Marfil agradeció el apoyo que ha recibido durante su paso por el Miss Universo.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de inspirar y elevar. Gracias a todos los que han formado parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza. ¡ES LA HORA DE ÁFRICA! Con amor y respeto”, concluyó.

Luego de la gala del Miss Universo se anunció las candidatas que obtuvieron los títtulos de reinas continentales: Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia.

Sigue leyendo:

Presentador del Miss Universo 2025 creía que la candidata de Costa de Marfil iba a ganar

Candidatas expresan su inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo, publica comunicado luego de controversial resultado