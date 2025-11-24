‘175 países le piden visa’: Raúl Rocha revela la razón por la que Costa de Marfil no ganó el Miss Universo

Olivia Yacé, candidata de Costa de Marfil en el Miss Universe 2025, quien ocupó el puesto de cuarta finalista, fue una de las más aplaudidas en la noche final celebrada la semana pasada en Tailandia. Sin embargo, su trabajo no le fue suficiente para ganar la corona que obtuvo la mexicana Fátima Bosch.

Ante todo el revuelo que se ha generado, sobre todo luego de que este lunes la modelo renunciara a su título con la organización, Raúl Rocha, presidente del concurso, aclaró las razones por las que no triunfó la representante del país africano.

“Hay muchas que se valoran”, afirmó el empresario en una entrevista con Adela Micha.

Luego de esto, dijo que una de las cosas que afectó a la modelo fue la cantidad de países que le piden visa a los ciudadanos de Costa de Marfil. “Busquen en Google”, destacó Rocha en la conversación.

¿Qué dijo Raúl Rocha de Miss Costa de Marfil?

“Son 175 países, la chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Costa de Marfil, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento, porque uno, el costo que te representa el trámite de visas, con abogado, unas de ellas te requieren seis meses de anticipación. Bueno, no, ya se te fue el año”, afirmó.

El empresario comentó que esto es un aspecto importante, pues el reinado no será igual a la candidata de otro país que no tenga tantas restricciones.

Justamente, este lunes Olivia Yacé renunció al título de Miss Universe África, que se ganó al ser reconocida como la mejor de su continente. La decisión se debió a que no está de acuerdo con los valores que representa en la actualidad la organización.

“Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”, escribió.

En otra parte del texto dijo: “Estoy profundamente agradecida por el apoyo recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de inspirar y elevar. Gracias a todos los que han formado parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza. ¡Es la hora de África! Con amor y respeto”.

Sigue leyendo:

Presentador del Miss Universo 2025 creía que la candidata de Costa de Marfil iba a ganar

Candidatas expresan su inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo, publica comunicado luego de controversial resultado