Nuevo recorte masivo: HP despedirá hasta 6,000 trabajadores para transitar hacia la IA

Hewlett Packard anunció este miércoles un recorte de hasta 6,000 empleados de su plantilla a nivel mundial en un periodo que concluirá en 2028, en una reestructura que busca optimizar operaciones y transitar hacia la Inteligencia Artificial (AI) para el desarrollo de sus productos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar la productividad. Mientras la demanda de computadoras con tecnología AI supera el 30% de sus envíos al 31 de octubre, respecto al trimestre agosto-septiembre del 2024.

El director ejecutivo de la empresa con sede en Palo Alto, California, Enrique Lores, explicó durante rueda de prensa este martes que el recorte impactará hasta al 10% de su plantilla y afectará a los equipos dedicados al desarrollo de productos, operaciones internas y atención al cliente. El anuncio, provocó que las acciones de la compañía cayeran más de 5% en las operaciones extendidas de la Bolsa.

“Esperamos que esta iniciativa genere $1,000 millones de dólares en ahorros brutos en la tasa de ejecución durante tres años”, agregó el funcionario. Este movimiento es adicional a un recorte previo de entre 1,000 y 2,000 empleados en febrero.

Sin embargo, otro factor para un nuevo recorte es un aumento global en el precio de los chips de memoria provocado por la creciente demanda de los centros de datos podría aumentar los costos y presionar las ganancias de los fabricantes de productos electrónicos de consumo como HP, Dell y Acer, de acuerdo con Morgan Stanley.

Lores indicó que HP espera sentir el impacto de estas medidas para el segundo semestre del año fiscal 2026, con mayores aumentos de precios.

“Estamos adoptando un enfoque prudente para nuestra guía para el segundo semestre, al mismo tiempo que implementamos acciones agresivas como calificar a proveedores de menor costo, reducir las configuraciones de memoria y tomar medidas sobre precios”, dijo.

Las previsiones financieras de HP para 2026

La compañía estima obtener una ganancia ajustada por acción para el año fiscal 2026 de entre $2.90 y $3.20, un rango que se encuentra debajo de la estimación promedio de los analistas LSEG, de $3.33. Así como una ganancia ajustada por acción para el primer trimestre de entre $0.73 y $0.81 centavos, mientras que las estimaciones rondan los $0.79 centavos por acción.

Los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2025 fueron de $14,640 millones de dólares, superando las estimaciones de $14.480 millones de dólares.

5. HP muestra un nuevo e impresionante portátil plegable. Puede servir tanto de iPad como de portátil tradicional.pic.twitter.com/IW8rIeBnsH — Tushar (@tusmedios) January 14, 2024

Los despidos se acumulan entre las grandes empresas

La decisión de HP se ha sumado a otras grandes empresas de todos los sectores, principalmente del tecnológico, de implementar recortes importantes en sus plantillas, así como limitar las contrataciones a unas pocas plazas específicas, e incluso suspender las vacantes por completo. Esta situación ha aumentado la ansiedad de los trabajadores en todos los sectores.

Las empresas han argumentado que sus recortes obedecen a un aumento de los costos operativos provocados por la avalancha de nuevos aranceles promovida por el presidente Donald Trump y a los cambios en el gasto de los consumidores. Aunque las empresas están aprovechando esta coyuntura para iniciar su transición hacia la inteligencia artificial.

En el aspecto laboral, la situación del empleo ha sufrido el impacto adicional de recortes importantes en la burocracia federal así como la retención de salarios durante 43 días a causa del cierre del gobierno que concluyó el pasado 12 de noviembre.

En un informe publicado con retraso la semana pasada, también por el cierre del gobierno, el Departamento de Trabajo afirmó que los empleadores estadounidenses crearon la sorprendente cifra de 119,000 empleos en septiembre. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó al 4.4% anualizada, y otras revisiones no oficiales reportaron que la economía perdió 4,000 empleos en agosto.

Hasta el momento, no hay un reporte actualizado de contratación más recientes y el gobierno informó afirma que no publicará un informe completo de empleo para octubre.

¿Qué empresas han implementado recortes masivos en los últimos meses?

Verizon

Hace unos días, Verizon inició un recorte de más de 13.000 empleados. En un memo, el director ejecutivo, Dan Schulman, afirmó que con la decisión, el gigante tecnológico busca simplificar sus operaciones y reorientar toda la empresa.

General Motors

General Motors anunció a finales de octubre que liquidará a unos 1,700 trabajadores en sus plantas de fabricación de Michigan y Ohio, como una medida de adaptación para atender la demanda de vehículos eléctricos. Otros reportes indican que a principios del próximo año aplicarán un nuevo recorte de cientos de empleados adicionales.

Paramount

Como consecuencia directa de su reciente fusión de $8,000 millones de dólares con Skydance, Paramount tiene contemplado el despido de unos 2,000 empleados, aproximadamente el 10% de su plantilla. La productora inició con el despido de alrededor de mil empleados a finales de octubre, de acuerdo con The Associated Press.

Hace unos días, Paramount también anunció su intención de eliminar 1,600 plazas como parte de su retiro de capital de las televisoras sudamericanas, Televisión Federal en Argentina y Chilevisión, mientras que otros 600 empleados habían optado por indemnizaciones voluntarias como parte de un esfuerzo de la empresa para terminar con el trabajo remoto.

Amazon

Amazon anunció en octubre un recorte de unos 14,000 empleos corporativos, cerca del 4% de su plantilla, para aumentar su inversión en IA y recortar gastos en otros sectores. La empresa otorgó un plazo de 90 días a los empleados afectados para buscar reubicarse en otro puesto.

UPS

La empresa de mensajería anunció un recorte de cerca de 48,000 empleos como parte de una serie de cambios más amplios en la producción de envíos de la compañía. Además, cesó sus operaciones diarias en 93 puntos de venta, tanto propios como arrendados, durante los primeros nueve meses de este año.

Target

En octubre, la empresa minorista Target anunció la eliminación de unos 1,800 puestos corporativos, equivalentes a cerca del 8% de su plantilla global, como parte de una estrategia más amplia de reorientación de su gasto.

Nestlé

A mediados de octubre, Nestlé anunció el despido de 16,000 empleos a nivel mundial, como parte de un programa más amplio de reducción de costos, como reacción al aumento de los costos de las materias primas y los aranceles globales impuestos por Estados Unidos. El recorte se aplicará a lo largo de los próximos dos años.

Grupo Lufthansa

En septiembre, Lufthansa Group anunció el recorte de 4,000 puestos de trabajo para 2030, para transitar a la adopción de inteligencia artificial, la digitalización y la mejora de la coordinación entre las aerolíneas del grupo.

Novo Nordisk

También en septiembre, la farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció un despido masivo de 9,000 empleos, equivalentes al 11% de su plantilla, como parte de una reestructuración más amplia, que le permita desarrollar más medicamentos contra la obesidad y la diabetes.

ConocoPhillips

El gigante petrolero neerlandés, ConocoPhillips, anunció en septiembre un proyecto para despedir hasta una cuarta parte de su plantilla, para reducir gastos operativos, equivalente a entre 2,600 y 3,250 trabajadores, antes de finales de 2025.

Intel

Intel ha decidido eliminar miles de puestos de trabajo, para reactivar su negocio. En julio, el director ejecutivo, Lip-Bu Tan, explicó que esperaba cerrar el año con 75,000 empleados clave, excluyendo las filiales, mediante despidos y bajas. A fines del año pasado su plantilla era de 99,500 empleados clave. La compañía anunció previamente una reducción del 15 % en su plantilla.

Microsoft

En mayo, Microsoft comenzó el recorte de unos 6,000 trabajadores de su plantilla, pero posteriormente actualizó la cifra a 9,000 recortes, lo que supone su mayor recorte de personal en más de dos años, como parte de una serie de ‘cambios organizativos’, también enfocados en transitar hacia la IA.

Procter & Gamble

En junio, Procter & Gamble anunció el recorte de 7,000 trabajadores en los próximos dos años, equivalentes al 6% de su plantilla global, como parte de una reestructuración más amplia, acelerada por presiones arancelarias.

