Ofertón de Amazon por Black Friday: una laptop de alto rendimiento baja de $1,800 a $530

El Black Friday sigue moviendo el mercado tecnológico: Amazon lanzó una de las ofertas más llamativas de la temporada, con una laptop pensada para rendimiento intensivo.

El modelo KAIGERR 2025 TX16PRO bajó de $1,800 a $530, una reducción del 71% que ya causa furor en la plataforma. Este recorte de precio convierte el equipo en una de las opciones más accesibles de este año, en materia de tecnología.

Según el sitio web, el producto está disponible desde el 30 de octubre, pero se estima que la oferta sea por pocos días, o al menos hasta el sábado 29 de noviembre.

Así es la laptop de alto rendimiento que Amazon oferta por Black Friday

Uno de los puntos más atractivos del equipo es su AMD Ryzen 7 5825U, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos capaz de alcanzar hasta 4.5 GHz. Esta configuración permite ejecutar tareas exigentes con tiempos de carga cortos y una respuesta estable.

Para quienes necesitan una herramienta que aguante largas jornadas de trabajo o juegos moderados, es una opción competitiva en su rango.

Asimismo, el modelo TX16PRO incorpora una pantalla IPS de 16 pulgadas, diseñada para ofrecer colores más precisos, mejor nitidez y una experiencia visual más fluida que los paneles básicos.

El equipo llega con 16 GB de RAM DDR4 y un SSD NVMe de 512 GB, suficiente para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, una de sus ventajas es la capacidad de ampliación: 64 GB de RAM (2×32) y almacenamiento ampliable a 2 TB.

La laptop incluye una variedad de puertos que facilita su uso en entornos laborales y domésticos:

USB 3.2 × 2

HDMI

USB-C de función completa

Entrada de audio/micrófono

Ranura para tarjeta TF

Carga por conector USB-C

Por último, integra WiFi 6, que ofrece velocidades más rápidas y mayor estabilidad que el estándar anterior, junto con un teclado retroiluminado que mejora la experiencia en espacios con poca luz.