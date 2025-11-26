Sergio Andrade reaparece y anuncia nueva música

Sin revelar su ubicación, pero mostrando orgullo por su nuevo material musical y asegurando que quienes lo escuchen podrán “sentir afecto y cariño por la vida”, el polémico productor Sergio Andrade reapareció públicamente a través de un video.

El músico, quien en los años 80 y 90 fue uno de los compositores más reconocidos de la industria mexicana y que en 1999 fue denunciado por rapto, violación y corrupción de menores en agravio de la entonces menor Karina Yapor, publicó la grabación después de pasar un largo tiempo sin mostrarse en medios.

“¿Qué tal, amigos, cómo están?”, dice Andrade al inicio del video mientras se quita unas gafas oscuras.

“Saludándonos desde este bellísimo rincón de nuestro planeta, muy contento, muy contento porque ya en unas horas viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones, 11 cantadas y una instrumental, una de las que más me gustan, por cierto”, agregó el productor, quien aparece usando cubrebocas.

En la grabación, de menos de un minuto y difundida en YouTube, Andrade aparece sentado en un entorno natural, vestido con una guayabera blanca de manga larga y con una piscina al fondo, desde donde habla sobre su próximo lanzamiento.

Durante el breve mensaje, el productor aprovechó para compartir su emoción por su nuevo trabajo musical.

“Está realmente hecho de una forma que ustedes van a poder sentir ese cariño, ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia. Los espero, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes las canciones a partir del día 2 de diciembre. Les habló su amigo Sergio Andrade”, expresó.

Entre las nuevas canciones que integran su próximo álbum se encuentra una titulada “La Luna No Ha Cambiado Nada”.

Sergio Andrade es considerado protagonista de uno de los mayores escándalos del medio artístico en México luego de que fue denunciado el 24 de marzo de 1999 en Chihuahua por los padres de Karina Yapor por corrupción de menores y otros delitos. Posteriormente permaneció cinco años y tres meses en prisión, tras ser encontrado culpable por el entonces Juez Séptimo de lo Penal, Javier Pineda, quien lo condenó a siete años y diez meses.

Debido a que su conducta fue considerada favorable, se fijó una reparación del daño por un millón 61 mil 500 pesos y una multa de 3 mil 500 pesos; una vez cubiertos, obtuvo su libertad anticipada el 25 de abril de 2005, antes de cumplir la sentencia completa.

Cabe mencionar que las autoridades de Estados Unidos mantienen abierta la búsqueda del productor para que atienda demandas de índole sexual.

