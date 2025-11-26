Tara Reid, actriz de ‘American Pie’, denuncia que la drogaron en un bar de Chicago

La actriz Tara Reid, conocida por su participación en ‘American Pie’, vivió un momento angustiante al afirmar que la drogaron mientras disfrutaba de su estancia en un hotel de Chicago, situación que la llevó a ser hospitalizada.

El portal TMZ difundió un video donde se aprecia a la intérprete, de 50 años, desorientada y recibiendo ayuda para incorporarse de un sillón. Luego, un hombre la acomoda en una silla de ruedas y posteriormente es llevada en camilla a un centro médico.

Según la información compartida por el medio, Reid relató que se encontraba en un hotel de las afueras de Chicago la mañana del domingo cuando, presuntamente, alguien introdujo una droga en su bebida, dejándola inconsciente.

La actriz explicó al medio que había llegado a su habitación del hotel en Rosemont la noche del sábado y bajó más tarde a fumar y tomar una copa. En el vestíbulo se topó con un grupo de youtubers, y uno de ellos la acompañó afuera mientras fumaba.

Al volver al bar, notó que su copa de vino estaba cubierta con una servilleta, algo que asegura no haber hecho ella. Aun así, bebió y lo siguiente que recuerda es que despertó en el hospital.

La policía de Rosemont informó que recibió una llamada de emergencia por una “persona enferma” en el lugar y que Reid fue trasladada a un hospital. Los paramédicos acudieron al aviso a las 00:39 del domingo y se coordinaron con el personal de seguridad del hotel.

Las autoridades también señalaron que en ningún momento se mencionó una posible droga en el incidente y que nadie ha presentado una denuncia vinculada a esa acusación, por lo que no existe un reporte oficial relacionado con sustancias ilícitas.

Tara Reid, quien interpretó a Victoria “Vicky” Lathum en la cinta ‘American Pie’, ha enfrentado anteriormente problemas de adicciones. Además, los notorios cambios físicos que ha mostrado a lo largo del tiempo han generado comentarios en múltiples ocasiones.

#EXCLUSIVE 😳 Tara Reid claims she was drugged in a Chicago hotel then hospitalized.



Details: https://t.co/jkeTlHxP0r pic.twitter.com/7SbMq0ZiT3 — TMZ (@TMZ) November 24, 2025

Sigue leyendo: