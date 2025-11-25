Aislinn Derbez revela la causa de muerte de su madre Gabriela Michel

Luego de algunas versiones que circularon donde se especulaba que Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, había perdido la vida tras sufrir un accidente doméstico, la propia actriz recurrió este martes a sus redes sociales para aclarar la causa de su muerte tras el fallecimiento ocurrido durante la tarde del lunes 24 de noviembre.

A través de un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez reveló que Gabriela Michel sufrió un ataque cardiaco que lamentablemente acabó con su vida.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, indicó.

En el texto, Aislinn también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido y pidió respeto para ella y su familia para poder vivir el duelo en paz ante el doloroso momento que atraviesa.

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, agregó Aislinn.

Cabe mencionar que hasta el momento, Aislinn Derbez no ha ofrecido detalles sobre los servicios funerarios ni los planes que la familia tiene para despedir a Gabriela Michel. No obstante, se espera que en las próximas horas pueda emitir alguna información adicional.

El fallecimiento de Gabriela Michel ha generado numerosas reacciones entre colegas, amigos y seguidores, quienes destacaron la importancia de su legado en el doblaje y la huella que dejó su voz en la televisión y el cine de México.

Sigue leyendo: