Trump arremete contra periodista de New York Times y la llama “fea por dentro y por fuera”

El presidente Donald Trump recurrió a su red social para arremeter en contra de una periodista de New York Times que escribió un artículo en donde hablan de su edad y “los signos de fatiga” que presenta en su segundo mandato. El mandatario llamó al diario “lunáticos de izquierda” y a la reportera “fea”.

A través de Truth Social, el republicano mandó un contundente mensaje a los editores de New York Times, y sobre todo a la corresponsal de la Casa Blanca, Katie Rogers, quien escribió junto con Dylan Freedman un artículo en donde hablan de la resistencia física y la edad del presidente.

“Trapo barato enemigo del pueblo”

“Los delincuentes del decadente New York Times están de nuevo en acción”, fue como inició su publicación.

“Este trapo barato es un verdadero enemigo del pueblo. La escritora del artículo, Katie Rogers, encargada de escribir solo cosas malas sobre mí, es una reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”, escribió Trump.

The Creeps at the Failing New York Times are at it again. I won the 2024 Presidential Election in a Landslide, winning all Seven Swing States, the Popular Vote, and the Electoral College by a lot. I one our Nation’s Districts by 2750 to 550, a complete wipeout. I settled 8 Wars,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2025

El artículo lleva como título: Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo.

Katie Rogers y Dylan Freedman hablan en el reportaje en donde dicen que “Trump, de 79 años, es la persona de mayor edad elegida para la presidencia, y está envejeciendo”. Escribieron que después de varias reuniones y viajes, “se estaba durmiendo durante un evento en la Oficina Oval”.

“Los lunáticos de la izquierda radical del próximo New York Times publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario”, aseveró el mandatario.

“¡Silencio, cerdita!”

No es la primera vez que critica a un reportero, ya que a principios de noviembre, mientras hablaba con la prensa en el Air Force One, el presidente le gritó a Catherine Lucey, corresponsal del medio Bloomberg: “¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”.

Lucey le estaba preguntando sobre la publicación de los archivos de la investigación del Departamento de Justicia de Jeffrey Epstein.

Después del incidente con la reportera de Bloomberg, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo que Trump es “muy franco y honesto” con los periodistas.

“Así que creo que todos en esta sala deberían apreciar la franqueza que reciben del presidente Trump casi a diario”, añadió Leavitt.

Sigue leyendo: