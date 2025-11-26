Trump pasará en Mar-a-Lago su primera Acción de Gracias tras volver a la Casa Blanca

El presidente y la primera dama Donald y Melania Trump viajaron el martes a su mansión Mar-a-Lago, en Florida, para celebrar el puente de Acción de Gracias por primera vez desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Esta será la visita número 15 del mandatario a su resort, según un recuento del periódico local The Palm Beach Post, que califica la fiesta de Acción de Gracias en la propiedad como el inicio de la temporada de las festividades navideñas y de fin de año en la localidad.

En esta ocasión, la primera dama acompaña al mandatario en su viaje, un hecho poco habitual que resalta la importancia del Día de Acción de Gracias.

Mar-a-Lago, la residencia preferida de Trump y calificada por sus allegados como un “mini Versalles” por su opulencia, ha sido a lo largo de los años el lugar escogido por el presidente para celebrar varios de los festivos más importantes del año.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, el republicano pasó tres temporadas de Acción de Gracias en la residencia. En 2019, desde allí voló en secreto a Afganistán para compartir la tradicional cena de pavo y pastel de calabaza con las tropas estadounidenses.

Las exclusivas fiestas de Mar-a-Lago son famosas por reunir a influyentes magnates, donantes y políticos. El pasado Halloween, Trump recibió a sus huéspedes con una pomposa celebración con temática de ‘El Gran Gatsby’ en medio del cierre de Gobierno más largo en la historia del país.

Antes de partir rumbo a Florida en el Air Force One, la pareja presidencial cumplió con la tradición anual del indulto a dos pavos, que gracias a este perdón no serán sacrificados para la cena de Acción de Gracias.

Durante estas fechas, en Estados Unidos se consumen casi 50 millones de pavos, el plato principal de la cena de Acción de Gracias, la festividad familiar más importante del país.

Esta se celebra cada último jueves de noviembre para conmemorar una cena de 1621 entre colonos británicos e indígenas, que celebraban una buena cosecha.

Con información de EFE

Sigue leyendo: