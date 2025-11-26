USPS abre “Operación Santa” 2025: así puedes adoptar cartas y ayudar a familias necesitadas en estas fiestas

La temporada navideña comienza a desplegar sus primeras luces en Nueva York, y con ella llega también una oportunidad de impacto directo para miles de familias que atraviesan dificultades económicas.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que “Operación Santa” 2025 ya está abierto para adopción de cartas, una tradición centenaria que permite a cualquier persona convertirse en el “ayudante” que un hogar necesita durante las fiestas.

Este programa, que nació en 1912, se ha transformado en una red nacional de solidaridad. Cada año, miles de cartas dirigidas a Santa Claus llegan a las oficinas postales narrando deseos modestos y urgentes: desde juguetes y libros hasta abrigos para el invierno, comida para una cena especial y artículos esenciales para el hogar. Para muchas familias que viven al límite financiero, incluidas numerosas comunidades inmigrantes en la zona de Nueva York, estas misivas representan una esperanza concreta de alivio durante diciembre.

Este año, USPS hace un llamado más enfático que en campañas anteriores. La demanda supera consistentemente la cantidad de personas dispuestas a adoptar cartas, según funcionarios de la agencia. “Invitamos al público a unirse para compartir alegría adoptando una carta de USPS Operation Santa”, explicó Sheila Holman, vicepresidenta de marketing del Servicio Postal, en un comunicado. “Cada año recibimos muchas más cartas de las que se logran adoptar. Si tienes la posibilidad, considera apoyar”. Su mensaje funciona como una especie de campanada temprana: el tiempo corre y, para garantizar entregas puntuales, la organización necesita más manos.

Cómo adoptar una carta este año

El proceso de adopción es completamente digital y accesible desde cualquier dispositivo. Para comenzar, los usuarios deben visitar USPSOperationSanta.com, crear una cuenta y verificar su identidad. Una vez dentro de la plataforma, se abre un amplio archivo de cartas enviadas por niños, adolescentes y adultos de todo el país.

Los adoptantes pueden filtrar, leer y seleccionar cartas individuales, según lo que más les conmueva o resuene con ellos. También pueden optar por cartas familiares, una modalidad que se vuelve crucial para hogares en los que varios niños han escrito a Santa y cuyos deseos están conectados entre sí. Tras elegir una carta, la persona compra los regalos solicitados, ya sea desde la propia tienda digital de USPS o por cuenta propia, y los envía siguiendo las instrucciones del sistema.

Una vez más, USPS abrió la convocatoria para que te conviertas en ese alguien que le brinde felicidad a un niño o a una familia que lo necesita en esta Navidad. (Foto: Shutterstock)

Adopta las cartas de una familia completa

Una de las grandes novedades del programa en 2025 es un sistema que facilita adoptar todas las cartas de un mismo hogar de forma coordinada. USPS lo llama “team adoption”, una herramienta pensada para grupos de amigos, compañeros de oficina o familias que quieren unirse para apoyar a otra familia.

El mecanismo es sencillo:

1) Una persona crea el equipo y envía invitaciones a quienes deseen sumarse.

2) Cada integrante selecciona una carta, es decir, “una página” del conjunto familiar, para comprar los regalos correspondientes.

3) El administrador controla el avance, y, si alguna carta queda sin reclamarse, puede adoptarla para asegurar que el hogar reciba un paquete completo.

Este enfoque busca evitar que cartas de un mismo domicilio queden sin adoptar o lleguen de forma fragmentada. En una ciudad como Nueva York, donde muchas oficinas, organizaciones comunitarias y equipos laborales participan en actividades solidarias durante diciembre, el sistema promete agilizar campañas colectivas.

Fechas clave para enviar regalos

Las personas que adopten cartas deben enviar los regalos a más tardar el 13 de diciembre. USPS advierte que hacerlo con anticipación permite que las familias sepan, con tiempo suficiente, que sus deseos navideños serán atendidos. Además, ayuda a manejar el enorme flujo de paquetes que caracteriza al último mes del año en todo el país.

Para quienes trabajan con agendas apretadas, la plataforma ofrece notificaciones y recordatorios automáticos una vez se completa una adopción, lo que reduce el riesgo de olvidos en medio del ritmo acelerado del invierno neoyorquino.

La herramienta favorita: Santa’s Gift Shoppe

Santa’s Gift Shoppe, la tienda integrada dentro del portal, regresa este año con un catálogo ampliado. La plataforma opera con el respaldo de Toys”R”Us y facilita enviar regalos directamente desde la página, con embalaje y envío gestionados por el sistema. Para adoptantes que no tienen tiempo de visitar tiendas físicas o que desean resolver todo en un solo lugar, esta opción se convierte en un pequeño salvavidas digital.

Entre sus ventajas destacan:

* Un acceso rápido a una gran variedad de productos.

* Envío gratuito en compras superiores a $49 dólares.

* Entrega directa al destinatario, sin necesidad de acudir a una oficina postal.

* La posibilidad de completar múltiples cartas, incluidas las familiares, en una misma sesión.

Holman subrayó que la intención es hacer que todo el proceso sea “lo más fácil posible” para quienes deseen participar. Adoptantes pueden leer las cartas, organizar equipos, comprar artículos y enviarlos sin levantarse del sillón, algo especialmente valioso para residentes de Nueva York que suelen convivir con largas jornadas laborales y desplazamientos diarios.

En una temporada en la que la ciudad vibra entre luces, villancicos y calles heladas, la posibilidad de cumplir un deseo ajeno es, quizá, uno de los regalos más luminosos del año.

