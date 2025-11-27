Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Navidad en Colombia regresa al Teatro Thalía

Del 28 de noviembre al 21 de diciembre, el Thalia Spanish Theatre de Queens (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens) presenta Navidad en Colombia, un vibrante musical que ofrece un viaje festivo por las tradiciones, los ritmos y la identidad cultural del folclor colombiano. Co-producido con Mestizo Art Center bajo la dirección de Harold Puente, la nueva temporada invita al público a sumergirse en un recorrido lleno de color, danza y música en vivo, donde las tradiciones cobran vida a través de coreografías enérgicas y arreglos que evocan la calidez de las celebraciones familiares. La cantante invitada María Escobar interpreta temas emblemáticos como “Las velas encendidas”, “Colombia tierra querida” y “Feliz Navidad”, que acompañan el espíritu navideño. Viernes y sábados, 8pm | Domingos, 4pm Más información: www.thaliatheatre.org

Cortesía: Teatro Thalía

“Holiday Harbor Lights Cruise” de Circle Line

Circle Line da la bienvenida a la temporada festiva con sus barcos climatizados y transformados para las fiestas. Durante este recorrido nocturno de dos horas, los visitantes podrán disfrutar de la silueta iluminada de Nueva York, música navideña y vistas de la Estatua de la Libertad, el One World Trade Center y el Puente de Brooklyn. Se ofrece un menú especial de temporada con bebidas como Santa’s Salted Caramel, Mistletoe Espresso Martinis y un DIY Boozy Hot Chocolate Bar. Del 28 de noviembre al 4 de enero 2026. Salida desde el Pier 83 (42nd St & 12th Ave). Más información: https://www.circleline.com.

Foto: Circle Line

Navidad en el Liberty Science Center

El Liberty Science Center (222 Jersey City Boulevard, Jersey City NJ) celebra la temporada navideña del 28 de noviembre al 4 de enero con actividades familiares llenas de diversión. Destacan la Santa’s Pajama Party, donde los niños pueden conocer a Santa, decorar galletas y ver shows de Imagine Circus, el Sock Skating Rink bajo luces festivas, encuentros con animales como pingüinos y canguros, el Gingerbread Express Train, helado de nitrógeno, experimentos de fuego y hielo, y espectáculos navideños en el planetario más grande del hemisferio occidental. Más información:https://lsc.org.

Foto: Liberty Science Center

Los Reyes del Humor en el United Palace

Los llamados reyes de la comedia dominicana, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, llegan este sábado 29 de noviembre al United Palace (4140 Broadway) con una noche de entretenimiento familiar, cargada de carcajadas, personajes inolvidables y un elenco de invitados especiales, como Felipe Polanco “Boruga”, Nany Peña, y el gran soberano Cuquín Victoria. El espectáculo combina la sátira, la picardía y el carisma de los mejores humoristas dominicanos en un solo escenario. A las 8:00 pm. Entradas disponibles a través de www.ticketmaster.com o llamando al teléfono 888 561 8767.

Cortesía

El Tri en el Palladium Times Square

Una noche imperdible para los amantes del rock en español, la icónica banda mexicana El Tri, liderada por Alex Lora, llegará a Nueva York para ofrecer un concierto lleno de energía, clásicos memorables y la actitud rebelde que los ha caracterizado por décadas. El show tendrá lugar en el Palladium Times Square (1515 Broadway), este sábado 29 de noviembre. Con un repertorio que ha marcado generaciones ?desde himnos de rock urbano hasta canciones cargadas de nostalgia y crítica social? El Tri promete una experiencia intensa para todos los amantes del rock latino. A las 7:30 pm. Boletos: https://www.palladiumtimessquare.com.

Foto: Agencia Reforma

“Ladies Night” en el Lehman Center

El Lehman Center ( 250 Bedford Park Blvd West, Bronx) sigue celebrando su 45 aniversario con una noche dedicada al R&B contemporáneo y clásico, protagonizada por tres voces emblemáticas: Deborah Cox, Estelle y Vivian Green. Un concierto único que reúne trayectoria, presencia escénica y grandes éxitos que han marcado al género. Cox ha encabezado las listas de R&B y Pop con seis sencillos Top 20 en Billboard R&B y trece éxitos No. 1 en el Hot Dance Club Play Chart; Estelle es reconocida por su mezcla única de géneros, especialmente hip-hop y R&B; y Green lanzó su álbum debut A Love Story en 2002, que incluyó el éxito “Emotional Roller Coaster”. Este sábado 29 de noviembre a las 8:00 pm. Boletos llamando al 718-960-8833 o en lehmanncenter.org.

Foto: Lehman Center

Bebo Dumont en el Mercury Lounge

Este sábado 29 de noviembre, el Mercury Lounge (217?E?Houston?St.) acogerá una noche íntima e imperdible con el cantautor Bebo?Dumont, quien estará acompañando a Simon?Grossmann.? Conocido por su versatilidad entre reggae latino, ritmos urbanos y tropicales, Dumont ha trabajado con artistas como Cultura Profética, Rawayana y Sebas Bárcenas, y ha lanzado éxitos recientes como HOY, Quiero Quererte y VELAS. Su estilo combina percusión, melodías envolventes y una voz única que conecta con el público en cada presentación. A las 6:00 pm. Boletos: mercuryeastpresents.com . Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Charlie Brown en Vivo

Viva la magia de la Navidad con “A Charlie Brown Christmas Live on Stage”, una adaptación teatral que trae a la vida cada una de las escenas más queridas del clásico especial animado de televisión. Con más música, diversión y momentos entrañables, el espectáculo captura el verdadero espíritu navideño mientras la pandilla de Peanuts enfrenta los desafíos y las alegrías de la temporada. Al final de la función, los personajes celebran con un vibrante cierre musical, cantando villancicos y canciones tradicionales que invitan a toda la familia a unirse a la festividad. A la 1:00 pm y 5:00 pm, este domingo 30 de noviembre. En el Bergen Performing Arts Center (30 North Van Brunt Street, Englewood, NJ). Más información:https://www.bergenpac.org.

Foto: Bergen Performing Arts Center

Encendido del árbol en el Bryant Park

El Bank of America Winter Village en Bryant Park celebrará su encendido anual del árbol el próximo martes 2 de diciembre a las 5:30 pm. Conducido por el actor y chef estadounidense David Burtka, será una noche llena de brillo, presentaciones y espíritu festivo. La velada contará con presentaciones de patinadores de clase mundial, entre ellos la campeona olímpica y de Estados Unidos Mariah Bell y los integrantes del equipo olímpico de EE. UU. y medallistas de bronce Kaitlin Hawayek Además, habrá fuegos artificiales, música navideña y el encendido del emblemático árbol de 45 pies. Con transmisión gratuita en línea a través de wintervillage.org.

Foto: Cortesía Bank of America Winter Village

Sabores de Indonesia

Platform by James Beard Foundation presentará una velada especial dedicada a la riqueza culinaria de Indonesia. Los chefs Cedric Vongerichten (Wayan, el único restaurante indonesio en la Guía Michelin US) y Dewa Wijaya se unirán para reimaginar el tradicional rijsttafel, una celebración de abundancia y comunidad a través de una mesa llena de platos aromáticos y compartidos. La experiencia incluye una recepción con cócteles tropicales, un menú de varios tiempos con maridaje de vinos o bebidas seleccionadas, y presentaciones de danza tradicional indonesia. Ochi Latjuba Vongerichten, cofundadora de Wayan y Ma?dé, será la narradora de la noche, guiando a los invitados por las historias y tradiciones detrás de cada platillo. Una oportunidad única, de una sola noche, para sumergirse en los sabores y la cultura de Indonesia. El miércoles 3 de diciembre a las 6:30 PM en el Pier 57 (25 11th Ave). https://www.jamesbeard.org/events/platform-dinner-indonesian-ceremonial-banquet.

Cortesía

La magia de “The Nutcracker Rouge” en Brooklyn

La icónica Nutcracker Rouge de Company XIV regresa al escenario en Théâtre XIV por tiempo limitado. Este clásico navideño, querido por todos, sigue cautivando al público con su mezcla atrevida de acrobacias, danza y magia teatral, invitando a todos a sumergirse en el embriagador mundo del Reino de los Dulces. La producción de este año combina los favoritos de siempre con una generosa dosis de nuevas sorpresas. La poderosa vocalista Pepper Solana retoma su papel de Drosselmeyer, Kylie Rose regresa como Champagne, caminando sobre botellas de champán con stilettos incrustados de joyas, y los gemelos reales Nicholas y Ross Katen vuelven a impresionar con su número de tap-dance estilo strip como Banana Split. Todo el elenco estalla en un crescendo de patadas y caos controlado en el emblemático can-can de la producción. A la experiencia se suman nuevas sorpresas: Kyla Ranney desafía la gravedad en las cuerdas como Turkish Delight en su debut con Company XIV, mientras Erin Dillon hipnotiza desde un aro en forma de corazón como Cherry. Hasta el 31 de enero de 2026. En el Théâtre XIV 383 Troutman St., Brooklyn. Más información: companyxiv.com.