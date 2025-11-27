Aperitivo de tacos de lechuga con camarones más rápido y fresco para abrir el apetito en Thanksgiving

Los aperitivos no pueden faltar, para Acción de Gracias, y los tacos de camarones y salmón, son ideales para abrir el apetito. Se trata de una reinterpretación, un cóctel de mariscos, servido en formato de “taco” de lechuga.

La clave de esta receta es la combinación de ingredientes y en la rapidez de preparar y presentar un bocado sabroso y llamativo a la vista. La receta original publicada en el canal de YouTube La Cocina de Loli Domínguez muestra como usar hojas de cogollos de lechuga como “taco” o recipiente, que eleva la presentación del plato y que reemplaza carbohidratos (como pan o tostadas) por una opción baja en calorías y refrescante.

Además, el relleno elaborado con camarones para un sabor marino y textura firme,el salmón ahumado con u aporte intenso, graso y salado) y aguacate que suma grasa saludable, cremosidad es una base de sabor.

Receta: Tacos de lechuga con camarones

Por su sencillez, esta receta la hace una opción rápida y deliciosa para Acción de Gracias. A continuación los ingredientes, las cantidades y el modo de preparación.

Ingredientes

Envoltura (Tacos): 1 docena de hojas de cogollos de lechuga, lavadas y muy secas .

Relleno: 1 huevo cocido duro. 150 g de camarones cocidos y pelados. 150 g de salmón ahumado, cortado en trocitos. 1 aguacate maduro.

Aderezos: 4-5 cucharadas de mayonesa (de buena calidad o casera). 2 cucharadas de cebolla o cebolleta fresca, picada muy menuda . 2 cucharadas de pepinillo en vinagre, picado muy menudito . 1 cucharadita (aprox.) de jugo de limón. Sal y pimienta negra recién molida (al gusto).

Decoración: Tomates cherry en rebanadas y cebollino fresco picado.



Modo de Preparación

Ralle el huevo duro, ya pelado y refrescado. Colóquelo en un bol. Incorpore la cebolla o cebolleta fresca y el pepinillo en vinagre picados. Agregue las 4-5 cucharadas de mayonesa, el chorrito de jugo de limón, sal y pimienta negra. Revuelva bien hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Añada el salmón ahumado cortado en trocitos y los camarones. Mezcle con cuidado. Corte el aguacate por la mitad, quite el hueso. Haga cortes en la pulpa dentro de la cáscara. Saque los trocitos con una cuchara directamente al bol. Mezcle el aguacate, asegurándose de que se integre, pero sin aplastarlo demasiado. Deshoje los cogollos de lechuga (que servirán como recipiente). Rellene cada hoja con una cantidad generosa de la mezcla de camarón, salmón y aguacate.

Sigue leyendo: