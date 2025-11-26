¿Cocinar o disfrutar? Conoce los restaurantes y cadenas abiertas este Thanksgiving

El tiempo es oro, especialmente cuando comienza la cuenta regresiva para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). La clave para una celebración exitosa es la planificación de la comida, que se puede preparar en casa, comprar ya lista para llevar o comer fuera. Todo dependerá de las necesidades, el presupuesto y la disponibilidad de tiempo de cada familia. Lo cierto es que el mercado de alimentos ha respondido con diversas opciones que eliminan el estrés de la cocina.

Las opciones se dividen en dos grandes grupos: uno basado en el ahorro, donde las grandes cadenas como Walmart, Aldi y Target ofrecen los ingredientes de la cena a precios bajos, lo que permite a las familias mantener el control del presupuesto.

Cadenas como Aldi, Food Lion, Kroger y Walmart han lanzado kits de comestibles que permiten a las familias ofrecer un banquete tradicional por un precio increíblemente bajo (en el rango de $4 por persona o menos), lo que hace que la tradición sea más accesible para más hogares.

Tanto Target como Amazon ofrecen kits de comida donde los clientes compran los artículos clave por separado a precios promocionales. Esto es ideal para darle un toque casero a un precio menor.

Y otro grupo con más énfasis en la comodidad, con propuestas que suponen un ahorro de tiempo de restaurantes y cadenas especializadas que ofrecen la máxima libertad y tranquilidad, proporcionando banquetes completos, a menudo de mayor calidad o con sabores únicos, a un precio más elevado.

Mientras que para los que tienen menos tiempo o prefieren opciones más cómodas, los restaurantes y steakhouses ofrecen soluciones “listas para calentar y servir” (Heat & Serve), transformando el concepto de la cena festiva.

Opciones de compra para Acción de Gracias

Target ofrece una experiencia a bajo costo de la Cena de Acción de Gracias y la decoración para ese día especial. Crédito: Shutterstock

A continuación, una versión de la lista de lugares que ofrecen kits de comida, ingredientes económicos, pavos especiales y cenas precocinadas para tu festín de última hora, según Today

Cenas económicas

La cena incluye alimentos tradicionales como el pavo, las papas, los guisantes verdes, y la salsa de arándanos, entre otros. Crédito: Target Corporation | Cortesía

Estas tiendas ofrecen paquetes con todos los ingredientes o comidas ensambladas a precios muy asequibles.

Aldi: Menú tradicional completo por $40 (rinde para 10 personas).

Menú tradicional completo por $40 (rinde para 10 personas). Walmart: Comida para 10 personas por menos de $4 por persona ($39.92).

Comida para 10 personas por menos de $4 por persona ($39.92). Food Lion: Comida para 10 personas por menos de $40.

Comida para 10 personas por menos de $40. Stop & Shop: Festín para 10 personas por menos de $40.

Festín para 10 personas por menos de $40. Kroger: Paquete Freshgiving para 10 personas por menos de $4.75 por persona.

Paquete Freshgiving para 10 personas por menos de $4.75 por persona. Target: Menú navideño al precio más bajo de su historia, rinde para 4 por menos de $20.

Menú navideño al precio más bajo de su historia, rinde para 4 por menos de $20. Amazon: Comida para 5 personas por $25 (comprando artículos clave por separado).

Comida para 5 personas por $25 (comprando artículos clave por separado). Sam’s Club: Banquete Member’s Mark para 10 personas por menos de $100.

Pavo y carnes especializadas

Opciones enfocadas en el plato principal, desde pavo crudo hasta precocinado.

ButcherBox: Pavos de 10 a 20 libras ($85-$105).

Pavos de 10 a 20 libras ($85-$105). Popeyes: Pavo precocido estilo Cajún ($99).

Pavo precocido estilo ($99). Goldbelly: Gran variedad de pavos y postres (pedidos hasta el 24 de noviembre).

Gran variedad de pavos y postres (pedidos hasta el 24 de noviembre). Harry & David: Varias opciones de pavo, jamón y postres.

Cenas “Calentar y Servir”

Denny’s: Tienen un Paquete de Pavo Navideño para llevar que sirve a cuatro personas por $54.99. Disponibles en múltiples sucursales de NY.

Tienen un para llevar que sirve a cuatro personas por $54.99. Hard Rock Café: Vende cenas de pavo asado para llevar en dos tamaños: Pequeña (4-5 personas por $199) y Grande (10-12 personas por $399). Disponible en sucursales de Manhattan y el área metropolitana.

Vende cenas de pavo asado para llevar en dos tamaños: Pequeña (4-5 personas por $199) y Grande (10-12 personas por $399). The Capital Grille: Ofrece un paquete de acompañamientos de lujo para ordenar por adelantado por $135. Disponible en su ubicación de Manhattan.

Ofrece un paquete de para ordenar por adelantado por $135. Seasons 52: Ofrece la Caja Verde de Acción de Gracias para 4 a 6 personas por $230 (último día para reservar: 24 de noviembre). Disponible en sucursales de Long Island (Garden City).

Ofrece la para 4 a 6 personas por $230 (último día para reservar: 24 de noviembre). Maggiano’s: Tienen paquetes para llevar que pueden ser calientes y listos para comer o para calentar en casa . Disponible en sucursales de Long Island (Garden City).

Tienen paquetes para llevar que pueden ser o para . Metro Diner: Ofrece festines navideños para llevar de pavo asado o jamón al horno para 1, 4 u 8 personas. El último día para reservar es el 25 de noviembre. Disponible en sucursales en el área de Manhattan.

Ofrece festines navideños para llevar de pavo asado o jamón al horno para 1, 4 u 8 personas. El último día para reservar es el 25 de noviembre. Omaha Steaks: Dispone de varias Fiestas de Acción de Gracias personalizadas y completas. Aunque no es un restaurante físico de recogida, sus productos se envían a todo Nueva York.

Dispone de varias personalizadas y completas. Aunque no es un restaurante físico de recogida, Cracker Barrel y Bob Evans: Ambas cadenas ofrecen festines “Heat & Serve”. Tienen múltiples sucursales en el estado de Nueva York, aunque son más comunes fuera de la Ciudad de Nueva York.

Restaurantes y cadenas abiertos en Acción de Gracias

Restaurantes / Comida rápida:

Cracker Barrel (Horario normal)

Golden Corral

IHOP (Muchos en horario habitual)

Krispy Kreme (Cierra temprano, 2 pm)

Popeyes (Mayoría en horario habitual)

Waffle House

Whataburger

Tiendas de comestibles

Family Dollar (8 am a 6 pm)

Harris Teeter (Cierra a las 2 pm)

Kroger (Cierra temprano, 5 pm)

Sprouts (7 am a 2 pm)

Whole Foods (La mayoría abre)

Apertura flexible

Restaurantes / Comida Rápida:

Arby’s

Applebee’s

Buffalo Wild Wings

Burger King

Dunkin’

McDonald’s

Pizza Hut (Mayoría cerrada, ¡llamar!)

Starbucks

Wendy’s

Tiendas de comestibles:

Dollar General

Walgreens (Solo las sucursales 24 horas)

