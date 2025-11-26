Receta viral: Los macarrones con queso de Tini vuelven a triunfar antes de Acción de Gracias

Con más de 110 millones de visualizaciones en TikTok, la receta de macarrones con queso de Tini se hace viral nuevamente justo antes de la Cena de Acción de Gracias, gracias a su fácil preparación y por ser un delicioso plato reconfortante.

El Macaroni and Cheese es, de hecho, un plato reconfortante que forma parte de los alimentos que se acostumbra comer en esta cena. Este sencillo, pero suculento plato, se ha ganado un puesto indispensable en la mesa para esta fecha tan especial.

El furor detrás de la receta

Esta receta, que rápidamente acumuló decenas de millones de vistas en plataformas como TikTok, se distingue por su extraordinaria cremosidad —gracias al uso de leche evaporada y una trifecta de quesos recién rallados— y por el sabor potenciado con el uso de mostaza de Dijon y pimentón ahumado.

Su popularidad es tal que el plato no solo se convirtió en el acompañamiento indispensable de las fiestas, sino que también generó escasez temporal de ingredientes clave en tiendas. Esto ha consolidado a Tineke “Tini” Younger como una autoridad en la cocina de confort, con un impacto directo en las tendencias alimentarias de las redes sociales.

Tineke “Tini” Younger es una chef e influencer culinaria que saltó a la fama global gracias a su creación viral conocida como “Tini’s Mac and Cheese”. Su receta es bastante sencilla, pero cuenta con detalles que marcan la diferencia, como la combinación de varios quesos y el uso de la pasta Cavatappi, que ha causado una revolución en las redes sociales.

El secreto científico de la salsa perfecta

Tini comienza revelando los secretos de su salsa de queso, una bechamel simple elaborada con leche evaporada, crema espesa y mostaza de Dijon para llevar los macarrones con queso a otro nivel. La clave de esta combinación reside en sus efectos culinarios:

La Leche Evaporada: Añade una cremosidad densa y un ligero dulzor.

Añade una y un ligero dulzor. La Crema Espesa (Nata para Montar): Garantiza una textura lujosamente aterciopelada .

Garantiza una textura . La Mostaza de Dijon (El toque de chef): Su acidez y sabor realzan los sabores de los quesos sin que el plato sepa a mostaza. ¡Un truco que desmiente el mito de que solo se usa para aderezos!

Mientras que usar una mezcla de tres quesos (Mozzarella, Colby Jack y Cheddar) logra el equilibrio perfecto entre:

Fundido: Aportado por la Mozzarella .

Aportado por la . Cremosidad: Proporcionada por el Colby Jack , excelente para derretir.

Proporcionada por el , excelente para derretir. Sabor Clásico/Agudeza: Característico del Cheddar.

Macarrones con queso al horno de Tini

Algunos ingredientes pueden darle un toque diferente a los macarrones con queso. Crédito: Shutterstock

Una receta práctica y deliciosa para triunfar en la cena de Acción de Gracias

Ingredientes

Pasta: 1 libra de Cavatappi .

1 libra de . Quesos: 40 oz en total (16 oz Mozzarella , 16 oz Colby Jack , 8 oz Cheddar ).

40 oz en total (16 oz , 16 oz , 8 oz ). Base Cremosa: 1 lata (12 oz) de Leche Evaporada y 2 tazas de Crema Espesa .

1 lata (12 oz) de y 2 tazas de . Especias: Ajo en polvo, Pimentón Ahumado , Sal, Pimienta y 1 cucharada de Mostaza de Dijon .

Ajo en polvo, , Sal, Pimienta y 1 cucharada de . Para la Salsa: 3 cucharadas de mantequilla y 3 cucharadas de harina.

Modo de Preparación

Precalentamiento: Precaliente el horno a 175 C /350 F . Engrase un molde grande para hornear .

. Engrase un molde grande para hornear . Cocine la pasta al dente según las instrucciones del paquete. Escurra y reserve. Queso y Condimentos: Ralle y combine los quesos . Divide la mezcla en dos : la mitad va para la salsa y la otra mitad se reserva para las capas superiores.

. : la mitad va para la salsa y la otra mitad se reserva para las capas superiores. En un recipiente pequeño, mezcle el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta. Divida esta mezcla de condimentos por la mitad y resérvela. Para la salsa de queso : Derrita 3 cucharadas de mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Una vez derretida, añada la mitad de la mezcla de condimentos y las 3 cucharadas de harina .

en una sartén grande a fuego medio. Una vez derretida, añada la y las . Remueva constantemente ( 3 a 5 minutos ) hasta que se forme una pasta suave (roux) . Esto es vital para evitar el sabor a harina cruda.

) hasta que se forme una . Esto es vital para evitar el sabor a harina cruda. Agregue la leche evaporada y bata hasta que la mezcla espese.

y bata hasta que la mezcla espese. Añada la crema espesa y el resto de los condimentos. Mezcle bien.

y el resto de los condimentos. Mezcle bien. Incorpore la mostaza de Dijon y bata hasta que la salsa espese un poco más.

y bata hasta que la salsa espese un poco más. Agregue lentamente la mitad del queso rallado (la porción reservada para la salsa), dejando que se derrita completamente antes de añadir más. Ensamblaje y horneado: Vierta los macarrones cocidos en la sartén con la salsa de queso. Revuelva con cuidado hasta que toda la pasta esté uniformemente cubierta .

. En el molde engrasado, añada: Una capa de macarrones con queso . Una capa del queso rallado reservado . Repita estas capas hasta terminar con queso rallado en la parte superior.

Hornee en el horno precalentado por 25 a 30 minutos o hasta que la salsa burbujee y el queso de la parte superior esté completamente derretido.

o hasta que la salsa burbujee y el queso de la parte superior esté completamente derretido. Toque final: Para un acabado dorado y crujiente, cambie la configuración del horno a asar (broil) y hornee por aproximadamente 2 minutos.

@tinekeyounger How to make mac n cheese for this holiday season🍂🦃❤️ Welcome to Thanksgiving with Tini where im gonna teach yall how to make EVERYTHING ♬ original sound – Tini👩🏼‍🍳🔥

