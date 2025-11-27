Dos neoyorquinos hallados muertos en lujoso hotel MGM en Atlantic City NJ

Wei Guo Liang, un hombre de 68 años de Brooklyn (NYC), y Baoyi Bowie Zheng (36) -residente de Staten Island (NYC)- fueron hallados sin vida dentro de una habitación de hotel en Atlantic City, famoso destino turístico en Nueva Jersey

La Fiscalía del condado Atlantic investiga la brutal escena criminal descubierta en el lujoso “Borgata Hotel Casino & Spa” el domingo poco antes de las 5 p.m., informó ayer la policía local.

Al parecer se trató de un caso de homicidio suicidio. La autopsia determinó que Zheng murió por una fractura de cuello y que Liang falleció por heridas de arma blanca autoinfligidas, reportó ABC News. No se han revelado más detalles y ambas muertes continúan bajo investigación.

No está claro el posible vínculo entre las víctimas ni cuánto tiempo habían estado hospedados allí. MGM Resorts International, que opera el hotel Borgata, no ha emitido comentarios.

El mes pasado Christina Burdette, madre de 34 años, fue hallada sin vida en un apartamento en Atlantic City, dejando dos niños huérfanos. A principios de este mes Justin Bartley, un hombre que se encontraba en libertad condicional, fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia de 32 años en un motel en Westchester (NY). En febrero de este año Sean Tate fue arrestado como sospechoso de haber matado a su hijo de 4 años en una habitación de hotel en Franklin Township (NJ).

En noviembre de 2024 Henry McGowan, residente de Brooklyn (NYC), fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda. En febrero de ese año una madre ecuatoriana fue hallada muerta a golpes en un hotel en Manhattan. Un sospechoso fue detenido luego en Arizona y vinculado a agresiones a varias mujeres en al menos cuatro estados del país.

