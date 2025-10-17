Madre fatalmente golpeada en un apartamento dejó 2 niños huérfanos en Atlantic City

Christina Burdette, madre de 34 años, fue hallada sin vida en un apartamento en Atlantic City, Nueva Jersey, dejando dos niños huérfanos.

Una autopsia determinó que Burdette murió debido a complicaciones de “múltiples traumatismos por fuerza contundente con abuso crónico”. La noche del miércoles Ceani Barnes, joven de 22 años, fue acusada de homicidio agravado en relación con la muerte de Burdette, reportó NBC News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los hijos de 3 y 6 años de la víctima tampoco tienen padre, pues él falleció hace unos años. Burdette fue declarada muerta en la cuadra 2000 de Sheridan Av el sábado por la mañana y desde entonces la fiscalía y sus familiares buscan respuestas sobre el motivo del crimen.

Cuatro mujeres presentes en el lugar de los hechos, incluida Barnes, declararon inicialmente a la policía que Burdette había llegado al apartamento a las 2:00 a.m. del sábado. Afirmaron que en ese momento presentaba “lesiones importantes en el cuerpo y un vendaje en la cabeza”, según una declaración de causa probable. Sin embargo, una investigación en curso concluyó que los relatos iniciales no eran exactos. Testigos declararon posteriormente a la policía que Barnes había agredido a Burdette con una escoba en múltiples ocasiones, concretamente el viernes 10 de octubre, detalló Courier Post.

“Era hermosa. Mi hija era una niña encantadora. Todos la querían”, dijo a ABC News su madre, Stephanie Abeulkabiir. Espera “Que se haga justicia para mi hija… No merecía morir como murió”.

Era conocida por su dulzura y serenidad, según sus parientes. “No molestaba a nadie. Se preocupaba principalmente por sus hijos”, dijo su hermana, Nicole Burdette. “Uno pensaría que, al ser tan reservada, tan angelical y tan propia, habría muerto de vejez”.

“Dijeron que parecía que había estado en una pelea. Tiene moretones por todo el cuerpo”, comentó la hermana y añadió que la cabeza de Burdette estaba envuelta en gasa. Nicole desconoce por qué la víctima estaba en el apartamento donde murió, pero dijo que allí vive un familiar del padre de sus hijos. “No queremos señalar a nadie porque no lo sabemos, pero al mismo tiempo, es muy sospechoso”.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Unidad de Delitos Graves de la fiscalía al 609-909-7666 o que complete una denuncia anónima en ACPO.Tips.

A principios de este mes un adolescente fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada hasta la muerte dentro de una casa en el sur de Nueva Jersey.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda