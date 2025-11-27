Esposa de José Luis Rodríguez “El Puma” se dirige a Liliana Rodríguez: “Tú no eres importante”

La reciente expulsión de José Luis Rodríguez “El Puma” de un vuelo comercial ha destapado nuevamente las tensiones familiares que rodean al artista. El incidente, captado en video durante un vuelo de American Airlines, muestra al intérprete de 82 años siendo retirado de la aeronave por el personal de la aerolínea, situación que rápidamente se viralizó.

La primera en reaccionar fue Liliana Rodríguez, hija del cantante, quien lanzó un cuestionamiento directo a las circunstancias del viaje de su padre. Con un mensaje cargado de preocupación y reproche, la presentadora escribió: “Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?“. Este comentario revela la profunda fractura que existe en la relación padre-hija, un distanciamiento que se extiende por más de 30 años.

La respuesta no se hizo esperar por parte de Carolina Pérez, esposa del artista, quien mediante la conductora Kerly Ruiz en el programa “Siéntese Quién Pueda” envió un mensaje contundente. La exmodelo defendió la dinámica familiar actual y cuestionó las intenciones de Liliana al hacer público su reclamo, señalando que el verdadero interés debería centrarse en el estado de salud del cantante.

En declaraciones leídas durante el programa, Pérez expresó: “Me da igual lo que opines de mi familia. Para nosotros tú no eres importante. Somos una familia muy unida. ‘El Puma’ estaba trabajando. Lo único que debería importarte es la salud de tu padre, que en estos momentos se encuentra delicado”. La esposa del artista añadió que todo este episodio mediático ha afectado significativamente el estado emocional de su marido.

Frente a estas declaraciones, Liliana Rodríguez utilizó el mismo espacio televisivo para defender su posición y aclarar sus motivaciones. La presentadora insistió en que su principal preocupación gira en torno al bienestar y cuidado adecuado de su padre, independientemente de la relación distante que mantienen.

“Mi único pendiente es que esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esa página, es hora de que se pongan para eso. Lamentablemente, yo puedo hacer lo que pueda hacer, pero en este caso no puedo hacer nada, porque Dios y él no quieren”, argumentó la hija del artista. Este intercambio público de declaraciones mantiene en primer plano las complejas dinámicas familiares que rodean al emblemático intérprete.

