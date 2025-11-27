FIFA rompe récord: casi dos millones de entradas vendidas a siete meses del Mundial 2026

La fiebre mundialista ya se desborda pasión con cifras récords. La FIFA anunció que a siete meses del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, ya se vendieron casi dos millones de boletos.

En un comunicado en su página web y redes sociales, la FIFA explicó que los fans de México, Estados Unidos y Canadá adquirieron la mayor cantidad de boletos durante las fases previas.

Posteriormente, hinchas de países como Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia fueron los que más compraron entradas después de los anfitriones.

Según la FIFA, ya 212 países los que se han sumado a la fiebre del Mundial en la compra de boletos. El presidente Gianni Infantino que la tercera fase de venta de boletos comenzará después del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo que se celebrará en Washington el 5 de diciembre.

“Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre, unos días después del sorteo final en Washington D. C., comienza una nueva oportunidad”, afirmó.

A partir del 11 de diciembre, fans de todas partes del mundo podrán inscribirse para la tercera fase de venta de boletos. Estará disponible hasta el 13 de enero de 2026.

El plazo para inscribirse en el sorteo aleatorio comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 horas ET a través de FIFA.com/tickets. Según la FIFA, “el momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos”.

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo, aunque hayan participado en fases anteriores del proceso. Quienes no dispongan de un FIFA ID deberán crear una cuenta en FIFA.com/tickets antes de comenzar el proceso.



