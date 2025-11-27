Jefe del FDNY dice que las diferencias ideológicas con Mamdani influyeron en su renuncia

El comisionado saliente del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), Robert Tucker, afirmó que su decisión de renunciar estuvo influida por diferencias ideológicas con el alcalde electo Zohran Mamdani y dijo que el momento le pareció apropiado para dar un paso al costado.

Tucker, nombrado en agosto de 2024, aseguró en su primera entrevista tras la renuncia que “no quiero dejar tantos asuntos pendientes como los que estoy dejando, pero pensé que era el momento adecuado para irme” y agregó que “ideológicamente, no hay duda de que el alcalde y yo discrepamos en algunas cosas muy fundamentales para mí”.

En conversación con CBS News, Tucker explicó que su identidad judía neoyorquina también influyó en la decisión y destacó que Mamdani aún deberá ganarse la confianza del personal de emergencias.

“Espero que él y su equipo puedan establecer una relación sólida con el departamento”, señaló.

El comisionado expresó además su preocupación por la falta de comunicación con la administración entrante.

“No he tenido noticias de nadie de su administración entrante, ni tampoco del departamento, así que solo espero que eso no sea un indicador de sus sentimientos sobre el FDNY”, dijo. “Me gustaría pensar que piensan que todo va tan bien aquí que no necesitan hacer una transición tan rápida”.

Tucker, quien estuvo al frente del FDNY menos de 18 meses, se convierte así en la primera alta autoridad en anunciar su salida tras la victoria electoral de Mamdani, en la que el socialista demócrata reemplazó a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa en la contienda por la alcaldía.

