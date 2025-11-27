Medicare recortará el precio de 15 medicamentos clave para adultos mayores; conoce los nuevos costos

La administración Trump anunció este martes que negoció la reducción de precios en 15 medicamentos que forman parte del esquema Medicare, que le permitirán ahorros hasta por $12,000 millones anuales. Como resultado, medicamentos como Ozempic y Wegovy ahora tendrán reducciones en sus precios que irán de 38 hasta 85% para los beneficiarios.

El anuncio llega después de negociaciones entre el gobierno y las farmacéuticas, en busca de beneficiar directamente el bolsillo de los contribuyentes, principalmente los adultos mayores, con la salvedad de que los precios netos para un suministro de 30 días de cada medicamento dependerán del plan Medicare de cada individuo.

Durante el anuncio, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., destacó que este acuerdo atiende las preocupaciones de los estadounidenses para obtener mercancías y servicios que mejoren su calidad de vida, aunque las negociaciones comenzaron bajo la administración de Joe Biden.

“El presidente Trump nos ordenó no detenernos ante nada para reducir los costos de la atención médica para el pueblo estadounidense”, declaró Kennedy. “En nuestro esfuerzo por hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para brindar atención médica asequible a las personas mayores”.

Este anuncio es el final de una segunda ronda de negociaciones bajo una ley de 2022 que permite a Medicare negociar el precio que paga por los medicamentos más populares y costosos para estadounidenses mayores. En total, ya son 25 medicamentos en los que el gobierno ha negociado una reducción en sus precios, aunque esta ronda entrará en vigor hasta 2027.

En el proceso previo, los primeros 10 medicamentos negociados durante la administración Biden entrarán en vigor en enero, con un ahorro estimado en unos $6,000 millones en costos netos de medicamentos recetados cubiertos, equivalentes a un 22% del costo que tuvieron en 2024, cuando se negociaron.

Mientras que la ronda de negociaciones que ordenó, habría ahorrado al gobierno unos $8,500 millones de dólares en gastos netos, o el 36%, si hubiera estado en vigor el año pasado.

Para 2026, habrá una tercera ronda de reducción de precios para otros 15 medicamentos que entrará en vigencia en 2028 y una ronda más de 20 medicamentos que verán reducciones de precios en 2029.

¿Qué medicamentos reducirán su precio por acuerdo entre Medicare y farmacéuticas?

Los medicamentos cuyo precio se reducirá se utilizan como tratamiento para la diabetes, el asma, el cáncer, entre otros, en los que Medicare gasta más dinero, que incluyen los medicamentos GLP-1 para bajar de peso y regular la diabetes: Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Otros medicamentos negociados son: Trelegy Ellipta, para el asma; Otezla, un medicamento para la artritis psoriásica; y otros fármacos para tratar la diabetes, el síndrome del intestino irritable y varios tipos de cáncer.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dijo que el gobierno logró “resultados sustancialmente mejores para los contribuyentes y las personas mayores en el programa Medicare Parte D” que los acuerdos del año anterior.

Con el nuevo acuerdo, el precio negociado de Ozempic será de $274 al mes, en comparación los $959 que cuesta actualmente. Mientras que el nuevo precio para dosis más altas de Wegovy será de $385 al mes, según un documento de los CMS.

También se incluyeron dos medicamentos de AbbVie: el antisicótico Vraylar que se redujo drásticamente de $1376 a $770 mensuales y el medicamento para el síndrome del intestino irritable Lynzess se ajustó de $539 a $136 al mes.

Por Boehringer Ingelheim, el medicamento Ofev para enfermedades pulmonares se reducirá de $12,622 a $6,350 al mes, y el precio de Tradjenta, tratamiento para la diabetes tipo 2, pasó de $488 a $78 al mes.

GSK también incorporó dos medicamentos para tratar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el asma: el Breo Ellipta se redujo de $397 a $67 al mes, y el precio mensual del nuevo Trelegy Ellipta se redujo de $654 a $175.

Los medicamentos más caros de la lista son los tratamientos contra el cáncer, encabezados por Pomalyst, para el mieloma múltiple de Bristol-Myers Squibb, cuyo precio mensual pasó de $21,744 a $8,650. El Ibrance, de Pfizer, contra el cáncer de mama, pasó de $15,741 a $7,871 al mes, según el documento de los CMS.

El precio del medicamento contra el cáncer de sangre Calquence de AstraZeneca disminuyó de $14,228 dólares a $8,600 dólares, mientras que Pfizer y Astellas, con su tratamiento contra el cáncer de próstata Xtandi pasó de $13,480 dólares a $7,004 dólares.

Finalmente, se redujeron los precios del tratamiento gastrointestinal Xifaxan de Salix, de $2,696 a $1,000 dólares por mes; el medicamento para la psoriasis Otezla de Amgen, de $4,722 a $1,650 dólares; los tratamientos para la diabetes tipo 2 Januvia y Janumet de Merck, costarán de $526 a $80 dólares por mes; y el medicamento para trastornos del movimiento Austedo de Teva, pasará de $6,623 a $4,093 dólares.

¿Cuánto ahorrarán los contribuyentes con la reducción de precios a medicamentos?

Los acuerdos recientemente anunciados podrían ahorrarles a los beneficiarios de Medicare cuando compran medicamentos recetados en la farmacia porque esos costos están determinados por varios factores individuales.

Una nueva norma que entró en vigor este año limita los gastos en medicamentos para los beneficiarios de Medicare a $2,000, que ofrece cierto alivio a los adultos mayores con recetas médicas de alto costo. Actualmente el ahorro estimado en gastos de bolsillo para los beneficiarios de Medicare con planes de medicamentos alcanza aproximadamente $685 millones.

Spencer Perlman, director de investigación de atención médica en Veda Partners, dijo que los mejores resultados de la administración Trump probablemente se deben a la combinación de medicamentos que se estaban negociando, con las lecciones aprendidas durante el proceso.

Los precios netos de los medicamentos son exclusivos, dijo, pero “si tomamos la palabra de la administración al pie de la letra, han conseguido reducciones significativas para las personas mayores, lo que significa que el Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare está funcionando como se esperaba”.

La salvedad de los medicamentos para la obesidad

En el caso de los medicamentos GLP-1, que se utilizan para bajar de peso se mantienen en un escrutinio especial debido a sus elevados costos para los beneficiarios de Medicare. Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto los beneficiarios de Medicare que deseen utilizarlos para tratar la obesidad podrán hacerlo.

Desde hace tiempo Medicare ha prohibido pagar tratamientos para bajar de peso, pero un acuerdo separado anunciado recientemente entre la administración Trump y dos compañías farmacéuticas acordó un programa piloto que ampliará la cobertura de los medicamentos a más personas obesas y con sobrepeso de alto riesgo. Además, el gobierno tiene negociaciones para tratamientos no relacionados con compañías farmacéuticas para reducir el costo de estos tratamientos.

Por su parte, varias farmacéuticas han presentado demandas por las negociaciones de medicamentos de Medicare incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

“Ya sea el IRA o la NMF, la fijación de precios de medicamentos por parte del gobierno es una política equivocada para Estados Unidos”, declaró Alex Schriver, vicepresidente sénior de asuntos públicos de la Asociación de Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos (PhRMA).

Y agregó: “Estas políticas deficientes también amenazan la innovación médica futura al desviar $300,000 millones de dólares de la investigación biofarmacéutica, lo que socava la economía estadounidense y nuestra capacidad para competir a nivel mundial”.

