Niña era traficada y esclavizada desde hogar en Nueva York: sentencia tras pesquisa del FBI

Justin Dixon fue sentenciado en el juzgado federal de Brooklyn (NYC) a 15 años de prisión por coerción e incitación a una menor y posesión de arma de fuego.

Según la evidencia, Dixon (34) operaba como proxeneta, utilizando violencia y amenazas para obligar a la comisión de actos sexuales con fines comerciales, incluso con menores de tan sólo 14 años. Se había declarado culpable de los cargos en noviembre de 2024.

Como se establece en el memorando de sentencia del gobierno y otros documentos judiciales, en concreto Dixon obligó a una víctima menor de 14 años a cometer actos sexuales con fines comerciales para su propio beneficio económico. Dixon trasladó a la víctima menor, así como a otras mujeres, a una pequeña zona geográfica cerca de la Avenida Pennsylvania en East New York, Brooklyn, conocida como “Penn Track” o “Blade”, y cualquier resistencia de las víctimas fue respondida con violencia.

Dixon utilizó las redes sociales y otras aplicaciones de internet para reclutar a la menor y a otras posibles víctimas, atraerlas y manipularlas para que trabajaran para él como prostitutas. Alrededor de enero de 2023 agentes del orden rescataron a la menor de una casa en Staten Island donde Dixon la retenía contra su voluntad junto con otras mujeres adultas.

Dixon también las obligó a cocinar, limpiar y bañarlo. El acusado no permitía que las mujeres estuvieran vestidas dentro de la casa y las castigaba físicamente si desobedecían alguna de estas normas. Además, a pesar de haber sido condenado previamente por un delito grave, Dixon poseía armas de fuego y las blandía frente a las víctimas. Abusó aún más de la menor y la sobrealimentaba para intentar que pareciera mayor de lo que era. La obligó a tomar pastillas no identificadas para aumentar su apetito y afirmó que estaba organizando una cirugía plástica para que luciera mayor. En Penn Track, Dixon indicaba cuándo, dónde y con quién se realizarían actos sexuales comerciales. Luego cobraba y guardaba para sí todos los pagos.

“La sentencia de hoy responsabiliza al acusado por la violencia y la crueldad hacia mujeres y niños causadas por sus actos inimaginables”, declaró en un comunicado el fiscal federal Joseph Nocella, Jr. “Nuestra Oficina espera que la extensa condena de prisión de Dixon brinde algún consuelo a sus víctimas”.

“Justin Dixon obligó a varias mujeres, incluida una menor de 14 años, a participar en actos sexuales para su propio beneficio económico, utilizando amenazas de violencia para mantener el control”, comentó el Subdirector a Cargo del FBI, Christopher G. Raia. “Voló repetidamente la autonomía de sus víctimas mediante técnicas de acoso degradantes y manipuladoras diseñadas para atraparlas en su servidumbre”.

“La sentencia de hoy reafirma el firme compromiso del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) con la protección de las sobrevivientes de la trata de personas”, declaró la comisionada Jessica Tisch.

Casos similares en el área triestatal

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Denzel M. Williams fue arrestado después de que una investigación indicara que presuntamente había violado a un menor de 8 años y compartido videos sexualmente explícitos de la víctima en redes sociales en el norte de Nueva York. En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC).

En otro caso similar, ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda