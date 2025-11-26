Hombre abusó de un menor y compartió videos explícitos en redes sociales: acusación en Nueva York

Denzel M. Williams fue arrestado después de que una investigación indicara que presuntamente había violado a un menor de 8 años y compartido videos sexualmente explícitos de la víctima en redes sociales en el norte de Nueva York.

Las autoridades fueron alertadas la semana pasada cuando un video descubierto en línea fue enviado a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), según Syracuse.com.

Los investigadores descubrieron videos sexualmente explícitos subidos a aplicaciones de mensajería social, detalló la agente Jennifer Jiron, portavoz de NYSP. El presunto violador de 25 años era conocido por la familia de la víctima. Las autoridades no revelaron si el menor era un varón o una niña.

La investigación determinó que al parecer Williams había tenido relaciones sexuales con la víctima en una residencia de East Syracuse en más de una ocasión, añadió Jiron. Al ser arrestado fue acusado de violación, utilización de un menor en un acto sexual y promoción de un acto sexual por parte de un menor. Quedó detenido en el Centro de Justicia del condado Onondaga. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares en el área triestatal

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Andrew LaBruno, ex alcalde demócrata de Dumont (Nueva Jersey) y actual sargento de policía que aspiraba a un curul en la Asamblea Estatal, fue arrestado por presuntamente drogar y agredir sexualmente a una persona menor de edad que conoció en línea.

También recientemente Mark Verity, educador en Long Island (NY), fue suspendido de su trabajo tras ser presuntamente grabado admitiendo haber enviado mensajes de texto sexuales a una niña de 13 años, sin saber que en realidad era un adulto encubierto. El video fue grabado por un grupo de vigilantes que afirman estar en una misión para atrapar a depredadores sexuales de menores.

A principios de octubre Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey. En septiembre Sandy Carazas Pinez fue condenada a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un estudiante adolescente en una escuela para niños con necesidades especiales donde ella era docente en Yonkers (NY).

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hace tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

A mediados de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas. Igualmente ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. En junio Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda