Padre de la Miss Universo responde a las acusaciones sobre el certamen y Raúl Rocha

Bernardo Bosch, padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, a través de su cuenta de Instagram, emitió un comunicado para aclarar algunos temas en los que se ha visto vinculado en los últimos días, dado que lo acusaron de haber conocido hace años a Raúl Rocha, dueño del certamen de belleza, razón por la que aseguran que su hija habría ganado la corona, y detalló la fecha en la que ellos tuvieron contacto por primera vez.

“Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México, celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”, comenzó explicando Bosch.

Rocha es contratista de Pemex y, desde el momento en el cual surgió la información, Fátima ha recibido duras críticas sobre su reinado, cuando lleva solamente una semana de haber sido nombrada como la triunfadora. El padre de la reina universal dijo que, en un periodo comprendido de seis años, jamás abusó de sus funciones para que alguno de los empresarios se viera beneficiado, tal como lo han señalado diversos medios de comunicación.

“Entre 2018 y 2025, me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario“, agregó en la misiva.

Bernardo explicó que asistió al tribunal para aclarar una situación legal que se venía registrando con él y de la cual no había pruebas suficientes: “El 6 de noviembre de 2019, mediante sentencia definitiva, declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio de ese mismo año, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal“.

El papá de la Miss Universo agregó que las noticias que han salido sobre él no son reales y solo buscan manchar su nombre: “No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados. Como servidor público, estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico“.

