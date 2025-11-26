Lupita Jones reacciona a las críticas hacia Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo

Lupita Jones se convirtió en la primera mujer mexicana en llevarse la corona a la nación en el Miss Universo 1991; por ello, aprovechó sus redes sociales para emitir un comunicado debido a la polémica que en los últimos días se ha registrado tras el triunfo de Fátima Bosch, quien recibió la tiara y la banda del concurso en Tailandia. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómoda por la situación que ocurre.

“Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo. Obviamente, como muchos, no estoy feliz. Como una exreina de Miss Universo, me da mucha tristeza lo que está pasando, la forma como se está ensuciando la marca”, expresó.

Desde el momento en el cual anunciaron el triunfo de Fátima, ella ha estado recibiendo muchos comentarios negativos a través de las distintas redes sociales, dado que algunas personas no están de acuerdo con que ella haya sido la ganadora. La Miss Universo 2025, el pasado martes, compartió algunos mensajes privados que le han dejado, donde las vulgaridades, ofensas y faltas de respeto son lo más que ha recibido.

La ganadora de la corona en el año 1991 aprovechó la plataforma digital para rechazar la manera en que ha sido tratada la nueva representante de la belleza: “Me duele mucho la forma como están tratando a Fátima. Independientemente de que sea mexicana, y como mexicana, obviamente, nos vamos a apoyar. Es una mujer que, como todas las que llegaron a ese concurso, llegó con las ilusiones de ganar”.

Jones, en ocasiones, llegó a expresar su descontento con el trabajo que venía haciendo la organización; pero esta vez sus palabras están dirigidas a detener las opiniones negativas, dado que siente mucha tristeza ver la manera como se le falta al respeto a Bosch solo por el hecho de que no le quieren dar la oportunidad, aun cuando ya le otorgaron el título.

“Así que párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer. Creo que tenemos que darle la oportunidad de que disfrute su momento, de que… bueno, creo que está entendiendo ya la responsabilidad que tiene con el Miss Universo”, añadió.

