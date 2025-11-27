Romeo Santos y Prince Royce presentan su álbum en el Madison Square Garden

El Madison Square Garden, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, fue el escenario que eligieron los bachateros Romeo Santos y Prince Royce para presentar su álbum en conjunto Better Late Than Never, que estrenarán oficialmente este 28 de noviembre en todas las plataformas digitales.

Los artistas fueron anfitriones de una fiesta que reunió a figuras del entretenimiento, creadores de contenido, fanáticos y periodistas, a quienes contaron detalles de este, su primer álbum juntos.

En el evento, mostraron un adelanto de la música que el público podrá disfrutar a partir de unas horas, pero también interpretaron algunos clásicos de sus carreras.

Hace poco, Romeo Santos y Prince Royce anunciaban en redes sociales que trabajarían juntos, emocionando así a toda su fanaticada.

En total serán 13 los temas que saldrán bajo el sello de Sony Music Latin. Este proyecto se conversó hace mucho tiempo, pero fue ahora que logró concretarse.

Recientemente, el intérprete de ‘El malo’ contó a Billboard cómo se dieron las cosas: “No quiero sonar cliché ni muy religioso, pero el tiempo de Dios es perfecto”.

Luego de esto, comentó: “Cuando empezamos a grabar la primera canción hace siete años, como que había un poquito de resistencia en ambos. Yo me sentía convencido en el momento… la vibra estaba ahí, pero luego como que fuimos evaluando el tema y ‘mmm, como que this is not the song’”.

Por su parte, Prince Royce afirmó: “Hubo un momento donde yo dije: ‘Man, ¿será que no vamos a encontrar como que la fusión, la musa, donde los dos nos sintamos cómodos y podamos decir: ‘This is great’?”. En este sentido, agregó: “Y no es que dudé, pero requería como que entrar y realmente adentrarse — y de repente hubo un switch”.

La campaña de lanzamiento ha incluido mensajes del público, que le pedía a ambos que lanzaran un tema juntos, pero la gran sorpresa ha sido un álbum completo.

También se ha visto lo mucho que se han disfrutado la promoción de este material y por eso publicaron un reciente video en el que se les ve disfrazados, firmando algunas portadas del disco.

Ahora, queda ver cómo será la receptividad del público a esta música hecha con la colaboración entre dos grandes exponentes de la bachata.

