Romeo Santos fue invitado al concierto de Bad Bunny en República Dominica

El puertorriqueño Bad Bunny ya ha comenzado con la gira ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ en Latinoamérica. Este fin de semana hizo sus dos shows en República Dominicana, y durante la segunda noche sorprendió a todos al invitar al escenario a Romeo Santos.

La aparición de Romeo Santos en el escenario hizo que todos los asistentes se emocionaran, no es para menos, pues es uno de los artistas dominicanos más importantes de los últimos años.

Aunque Bad Bunny y Romeo Santos (Aventura) tienen una canción en colaboración, llamada ‘Volví, y que se publicó en 2021, durante el show interpretaron ‘BOKeTE’, tema que es parte del álbum ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’, el cual está disponible en todas las plataformas digitales desde enero de este año.

La aparición de Romeo sucedió en la parte final del concierto, y también sorprendió porque cantaron una versión diferente de ‘BOKeTE’, con la que Bad Bunny quiso hacer homenaje a la bachata.

Romeo Santos compartió en redes sociales algunas fotografías de la presentación en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, y escribió: “Mejor tarde que nunca”. El cantante también se está preparando para estrenar el 28 de noviembre un nuevo álbum.

Cómo continuará la gira de Bad Bunny

Los dos shows en Dominicana son solo inicio de la gira ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ por Latinoamérica. Bad Bunny está el próximo 5 y 6 de diciembre en Costa Rica; luego llegará a México, donde tiene programado ocho shows en el Estadio GNP Seguros, de Ciudad de México.

Desde el inicio, Bad Bunny dijo que estos conciertos de la gira no serían igual a su residencia de varios meses en Puerto Rico, aunque sorprendió en los shows de Dominicana que la famosa “casita” estaba presente.

Sigue leyendo:

• Marco Antonio Solís le reclama a Bad Bunny no haberlo invitado a su residencia en Puerto Rico

• Marc Anthony aconseja a Bad Bunny por su show en el Super Bowl

• Rita Moreno dedica emotivo mensaje a Bad Bunny por su premio Artista del Siglo 21 en los Billboard de la Música Latina