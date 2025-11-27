UEFA multa al Atlético de Madrid por comportamiento racista de sus aficionados ante el Arsenal

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso al Atlético de Madrid una multa de $ 46,300 dólares (40.000 €) y una prohibición condicionada de vender entradas a sus hinchas para el próximo partido como visitante, tras los incidentes registrados durante el duelo ante el Arsenal el pasado 21 de octubre en la Champions League.

Del monto total, unos $ 34,800 dólares (30.000 €) se atribuyen a comportamientos racistas o discriminatorios de seguidores rojiblancos; y el resto por lanzamiento de objetos. La restricción sobre la venta de entradas queda vigente durante un año bajo condición de no reincidir.

Atlético arrastra otras sanciones recientes. En 2023 había sido multado con más de $34,000 dólares por saludos nazis de parte de sus ultras en Lisboa.

Además, en el ámbito local, vio clausurada la zona sur del Metropolitano por tres partidos tras incidentes en un derbi ante el Real Madrid, un castigo que incluyó multas sustanciales y propuestas de cierre completo del estadio.

Como respuesta interna, en octubre de 2024 el club decidió suspender la venta de entradas para cinco partidos a los abonados de su Grada de Animación, sector donde se concentran sus ultras.

Las sanciones de la UEFA también alcanzaron a otros clubes: el Benfica deberá pagar $ 11,600 dólares por uso de bengalas y daños en un estadio; el Qarabag FK recibió una multa de $5,800 dólares por conductas racistas, con la advertencia de jugar a puerta cerrada si reincide en el próximo año.

