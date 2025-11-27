Allan Saint-Maximin llena de elogios la dirección de André Jardine

El delantero francés y figura de las Águilas del Club América, Allan Saint-Maximin, no dudo en reconocer la admiración que siente por el director técnico André Jardine ante el trabajo que ha realizado junto a él desde su llegada a territorio mexicano para encarar el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN el jugador galo sostuvo que la calidad humana del técnico brasileño tanto dentro como fuera del campo han generado que forjen una relación muy cercana y esto ha sido fundamental para facilitar su adaptación dentro del campeonato azteca; asimismo aseveró que está listo para luchar por él mientras esté bajo sus órdenes.

“Lo amo, para ser sincero. No hay muchos entrenadores a los que ame, pero él es uno de los entrenadores que amo. Me gusta porque es un muy buen tipo, muy buena persona, es amable, y no solo amable con el buen jugador… Jardine habla con todos, incluso con el jugador joven, incluso con el jugador que no juega y que quizás ni siquiera juegue un partido”, expresó.

Saint-Maximin resaltó que para él lo más importante no es solo el éxito en el fútbol, sino el trato humano que Jardine demuestra hacia todos sus jugadores. Subrayó que la forma en que el técnico se relaciona con todo el plantel, sin importar el estatus o el tiempo de juego de cada uno, es algo que le genera un profundo respeto y ha permitido el éxito de la organización en los últimos campeonatos.

Ciudad de México, 1 de noviembre de 2025. Allan Saint Maximin en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Águilas del América y los Esmeraldas del León, realizado en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

“Así que me gusta es un buen ser humano. Vi por primera vez a su hijo ayer y fue muy agradable verlo porque está el fútbol, pero la parte humana es la más importante para mí, porque puedes ganar tanto dinero como quieras, tantos títulos como quieras y si no eres una buena persona, seguirás sin ser una buena persona, así que fue muy importante ver esto y él es este tipo de entrenador, es el tipo de entrenador por el que quiero luchar… y espero que tengamos la oportunidad de ganar muchos títulos juntos”, concluyó.

Para finalizar, el jugador francés dejó claro que su vínculo con Jardine va más allá de la relación de entrenador-jugador, destacando la importancia de la integridad y los valores humanos en el fútbol. Además, se mostró optimista de que podrán lograr muchas victorias y títulos en el futuro bajo su dirección.

Desde su llegada al Club América, Allan Saint-Maximin ha mostrado grandes habilidades en el campo que le han permitido poder ser una pieza de valor para la institución, marcando un total de tres goles y colaborado con dos asistencias en 12 partidos disputados hasta la fecha.

