Venezolano Andy Borregales hace historia con cuatro goles de campo y es nombrado Jugador de la Semana en la NFL

El venezolano Andrés “Andy” Borregales fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la Semana 12 en la AFC, reconocimiento que premia la actuación determinante que tuvo el pasado domingo en la victoria de los New England Patriots por 26-20 ante los Cincinnati Bengals.

El propio equipo anunció la distinción mediante un comunicado: “Los New England Patriots se enorgullecen en anunciar que el novato Andy Borregales ha sido nombrado Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC por su actuación en la victoria ante los Bengals”, destacó la organización.

El kicker de 22 años firmó la mejor jornada de su carrera al convertir cuatro goles de campo (de 41, 45, 19 y 52 yardas) además de dos puntos extras, para un total de 14 puntos, cifra que representó más de la mitad de la producción ofensiva del equipo en Foxborough.

Borregales, nacido en Caracas, continúa escribiendo su propio camino en la NFL siguiendo los pasos de su hermano José Borregales, también pateador y exjugador de los Tampa Bay Buccaneers, tras su paso por los Miami Hurricanes, donde ambos brillaron en el fútbol colegial.

Seleccionado en abril por los Patriots con el pick 182 de la sexta ronda del draft, el venezolano logró ganarse el puesto titular durante la pretemporada. Su consistencia convenció al entrenador Mike Vrabel, quien apostó por él en lugar del experimentado Parker Romo.

Con este premio, Borregales se convierte en el quinto novato de los Patriots en recibir la distinción en lo que va de siglo, lista que integran Marcus Jones (2022), Jake Bailey (2019), Laurence Maroney (2006) y Bethel Johnson (2003).

