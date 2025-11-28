Diego Boneta celebrará sus 35 años: su evolución en la actuación y la música

Diego Andrés González Boneta, el próximo 29 de noviembre, cumplirá 35 años y hoy en “El Diario NY” te daremos un recorrido por la carrera artística del actor mexicano, quien además inició su profesión siendo muy joven. Por ello, se ha desarrollado también como cantante y productor, demostrando así su versatilidad en el mundo del entretenimiento.

Diego Boneta en el año 2003 en “Alegrijes y Rebujos”. Crédito: Mezcalent

En el año 2003, formó parte del elenco infantil de “Alegrijes y Rebujos”, junto con Miguel de León, Jacqueline Bracamontes y Sebastián Rulli, entre otros. Para aquel entonces, tenía 13 años, pero ese era solo el comienzo, dado que en 2004 estuvo en “Código F.A.M.A” y, posterior a ello, logró firmar con EMI.

Rebelde fue una telenovela juvenil mexicana que le abrió la puerta a muchos actores en aquel momento y, en el periodo correspondiente de 2004-2006, él también formó parte del elenco de intérpretes que le dieron vida a unos estudiantes. Luego, estuvo en 2010 en “Sueña Conmigo”.

Diego Boneta promoviendo su primer álbum en Madrid en 2007. Crédito: Arturo Dovalina | Mezcalent

También ha triunfado en el cine tras haber protagonizado “Mean Girls 2” en 2011 y un año después participó en 2012, al lado de Tom Cruise, en “Rock of Ages”. Pero eso no fue todo porque siguió participando en algunas series televisivas, tales como “Pretty Little Liars” y “Jane The Virgin”.

Tiene su productora, que lleva por nombre “Three Amigos”, donde además aprovecha para realizar contenido para la plataforma de streaming Netflix. Más adelante, en 2023, estuvo como protagonista de “At Midnight” y también en la serie “The Last Movie Stars”.

Diego Boneta actualmente tiene una relación sentimental con Renata Notni. Crédito: Mezcalent

Su papel como Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix (2018-2021) le valió reconocimiento crítico y múltiples premios, consolidándolo como una estrella internacional.

