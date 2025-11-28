Hijo de Vicente Fernández Jr. revela que no se hablan: “Cada quien sus cosas”

Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr., se sinceró sobre cómo es su relación con el cantante, quien dentro de unos meses le estará dando la bienvenida a otro bebé en la familia. Sin embargo, él detalló que lleva muchos meses sin saber nada de su padre, por lo cual considera que lo mejor es que cada quien siga con su vida tal y como lo han venido haciendo, sin perjudicarse.

“Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseo lo mejor; tengo meses de no hablar con mi papá, meses. Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que lo tengo”, dijo en el pódcast ‘De qué estás hecho’.

Pese a la situación que vive, él sigue trabajando para tener un camino en la industria musical, y es que anunció que tiene una colaboración con Manuela Sanz, hija del cantante Alejandro Sanz, razón por la cual sigue día tras día luchando por lo que se quiere convertir: “Yo no puedo hablar por Manuela, lo que yo puedo decir es que escribimos dos canciones muy padres, muy bonitas y muy fuertes“.

“El apellido sí abre puertas, es un honor y una bendición, un compromiso enorme, pero justo por eso quise esperar mi momento para presentar mi propuesta y no quedar mal parado. Espero ser un digno representante de la dinastía. Donde esté mi abuelo, yo sé que está muy, muy feliz y orgulloso de este proyecto”, comenzó diciendo a TVyNovelas.

Ramón agregó que Don Vicente Fernández siempre tuvo conocimiento de que a él le gustaba el canto y que desde muy niño disfrutaba cada vez que lo llevaran a sus shows. Además, dijo que le solicitaba ir de tour para aprender de algo que tanto lo apasionaba, como es la industria musical.

“Él sabía que yo quería cantar desde chiquito, me encantaba ir a sus conciertos, le pedía ir a sus giras nada más para empaparme, para aprender, y mi Tata me apoyó con mi decisión. Lo que me dijo fue que lo que quisiera hacer, lo hiciera, pero por mis propios méritos. Fue mi gran ejemplo porque me motivó a salir adelante. Yo soñaba con ser como mi abuelo”, agregó.

Sigue leyendo:

· Vicente Fernández Jr. y Mariana González cuentan detalles del futuro nacimiento de su hija

· Vicente Fernández Jr. y Mariana González esperan su primer hijo juntos

· Vicente Fernández Jr. niega haber vendido el rancho de la familia