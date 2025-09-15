Vicente Fernández Jr. y Mariana González cuentan detalles del futuro nacimiento de su hija

La pareja conformada por Vicente Fernández Jr. y Mariana González están muy emocionados por el futuro nacimiento de su hija, que será el 17 de febrero, fecha en la que se conmemora el cumpleaños de Vicente Fernández.

Este embarazo es una gran noticia para la familia, pues el hijo del legendario cantante se revirtió una vasectomía para luego hacerle a su pareja un procedimiento de fertilización in vitro.

“La culminación de una relación es tener una hija o hijo”, dijo el cantante en entrevista con el programa Pica y se extiende, de la cadena Telemundo.

Luego de esto, Mariana explicó que sí estaba algo dudosa de quedar embarazada debido a su edad.

“Él era el más convencido, me decía que no se había hecho todo ese tratamiento para luego decirle que no”, afirmó.

Añadió que quiere disfrutarse mucho este proceso y por eso no quiere tantas enfermeras o gente que esté ahí con ella. “Quiero gozarla totalmente, obviamente que una manita, una ayuda es necesario, pero sí quiero gozarla lo más que se pueda”, comentó.

Bromeó con que quiere tener a su hija siempre como una diva, con outfits hermosos que elegirá con sumo cuidado.

El pasado 19 de agosto, la pareja anunció la noticia de que están en la dulce espera: “Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”.

En la publicación añadieron: “Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡Seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”.

Por último, señalaron en su mensaje: “Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”.

