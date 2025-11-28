Jarren Durán despierta el interés de los Mets para un posible cambio

La gerencia de los New York Mets, tras movimientos importantes en la temporada baja, está enfocando sus esfuerzos en inyectar juventud y velocidad a los jardines.

Un reporte de SNY ha generado gran revuelo al señalar a Jarrén Durán, una figura emergente en la organización de los Red Sox, como el objetivo principal de canje.

La movida es audaz, ya que buscar un intercambio con el rival histórico requiere una oferta sustancial, pero la urgencia de los Mets por mejorar su outfield es evidente.

Jarrén Durán, conocido por su versatilidad y potencial ofensivo, recién aseguró un contrato por $7.7 millones de dólares con Boston para la temporada 2026. Este acuerdo, aunque garantiza su permanencia en los Red Sox, no detiene las aspiraciones de los Mets.

Jarren Durán durante la temporada 2024. Crédito: AP

Durante la temporada 2025 el jardinero de ascendencia mexicana disputó 157 partidos con los Red Sox. En los que dejó promedio de .256 con 16 cuadrangulares y 84 impulsadas, además de una defensiva con tasa de fildeo de .976.

La franquicia de Queens, consciente de la necesidad de ofrecer algo de valor equivalente, estaría preparando un paquete de prospectos jóvenes para convencer a la directiva de Boston.

La posible oferta se centraría en el futuro y no tanto en jugadores establecidos de Grandes Ligas. SNY sugiere que el canje sería una solución ideal para los Mets, quienes buscan un jardinero de impacto que no comprometa sus planes a largo plazo. De concretarse, Durán representaría una adición clave para la ofensiva y la defensa del equipo en 2026.

La posibilidad de un canje de esta magnitud entre los Mets y los Red Sox es siempre complicada, pero el interés de Queens en el jardinero de ascendencia mexicana parece ser muy serio.

