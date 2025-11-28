La Fruta, el dominicano que vive en El Bronx y triunfó en La Casa de Alofoke 2

José Manuel de la Cruz, más conocido como la Fruta, se convirtió en el ganador del reality show La Casa de Alofoke, que tuvo un rotundo éxito no solo en la República Dominicana, donde se grabó, sino también en buena parte de Latinoamérica.

El creador de contenido, que reside en El Bronx, se caracterizó en el programa por un estilo chistoso, protagonizando muchas situaciones divertidas en las que se mostraba como un hombre ingenuo.

La rapidez del dominicano para inventar alguna frase o comentario inesperado ayudó a que conectara con la audiencia y por ende ganara la segunda temporada, que se convirtió en todo un suceso en la industria del entretenimiento.

En su cuenta en Instagram, el creador de contenido compartió este viernes un video de algunos de los mejores momentos que protagonizó en La Casa de Alofoke, en donde se robó el corazón del público. “Team Fruta. Gracias a todos ustedes por apoyarme y no dejarme solo, los amo, team Fruta. Somos una familia”, escribió.

Dentro del reality, estuvo flechado por Gracie Bon y La Insuperable, con quienes tuvo románticos momentos, otro aspecto que hizo que llamara la atención de la gente.

La Fruta es originario de Haina, San Cristóbal, en la República Dominicana.

Su apodo se debe a que trabajaba en una fábrica de pantaloncillos y al terminar su jornada, acostumbraba a hacer un diseño de alguna fruta en la fachada del paquete o embalaje, lo que dio origen a su nombre artístico, según contó en una conversación que tuvo con Cosculluela.

“Cuando la gerente veía eso, preguntaba quién lo hizo y me pudieron la Fruta por eso”, afirmó.

En busca de mejores oportunidades, decidió migrar a los Estados Unidos hace 10 años. Se estableció en Nueva York, en donde tuvo trabajos de construcción antes de alcanzar la fama.

Con su estilo simpático y frases como “no te tires que hay pirañas”, la Fruta se convirtió en uno de los participantes más populares de esta segunda edición y como muestra está todo el respaldo que ha recibido gracias a este proyecto.

